谷歌因“濫用安卓操作系統強勢”被罰款2074億韓元，這是革新企業嗎？. September. 15, 2021 07:31. . 韓國公平交易委員會昨天對全球信息通信（IT）企業谷歌處以2074億韓元的罰款。谷歌涉嫌強迫IT設備製造企業安裝本公司的安卓操作系統。操作系統是操作各種機器的核心，相當於人類的大腦。由於谷歌的“濫用強勢”，企業只能放棄開發或放棄使用。自稱是革新企業的谷歌反而阻止了IT生態界的革新，獲取了壟斷利益。 公平交易委員會表示：“谷歌強迫三星電子等製造商不得搭載分支(FORK)操作系統，妨礙了他們進入市場。”谷歌作為武器的是其應用程序市場“應用市場”。如果屏蔽有著287萬個註冊應用程序的應用商店，手機用戶必然會感到不便。谷歌要求簽訂合同，如果想使用本公司的應用程序市場等，就不得開發或使用其他操作系統。這是通過壟斷（應用市場）製造另一個壟斷（操作系統）的結構。 三星電子在2013年推出了新的智能手表，試圖以分支操作系統為基礎提供多種服務。但谷歌以違反合同為由施加壓力後，三星電子放棄了新產品。谷歌還阻止了LG電子使用智能揚聲器用分支操作系統。谷歌前副總經理安迪·魯賓表示：“只要推出一臺Fork機器（使用分支操作系統的產品），就會解除對所有機器的應用商店、Youtube、谷歌搜索等許可。”這種威脅阻止了整個智能機器的革新，消費者失去了使用各種服務的機會。 歐盟3年前以谷歌在操作系統及應用程序市場濫用支配力為由，處以5萬億韓元的罰款。美國等全球都開始限製谷歌等大型科技企業的壟斷。盡管如此，谷歌不僅沒有反省，反而反復濫用強勢。在應用市場上強製要求使用本公司的結算系統收取手續費，在國內免費使用網絡卻以服務器在海外為借口逃避繳稅。超越小伎倆和變通手段，進行非法行為，是谷歌的真面目。 從昨天開始，韓國實施了世界上第一個“防止谷歌濫用強勢法”。這是禁止谷歌在應用程序市場強製進行本公司結算等行為的法律。谷歌的“濫用強勢”在操作系統、搜索、內容、應用程序等IT產業的大部分領域都在發生。應該說，沒被揭露出來的橫行霸道更多。政府應該徹底找出切斷革新萌芽的谷歌的橫行霸道，並予以嚴懲。以“不作惡”為座右銘的谷歌已經變得邪惡了。全世界都開始限製谷歌，谷歌回歸初心的機會也已所剩無幾。

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