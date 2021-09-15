依靠風力發電的英國，停止刮風後，電費暴漲7倍. September. 15, 2021 07:32. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英國的電力生產有25%依靠風力發電，最近由於沒有風，發電量減少，電費在1年內上漲了7倍。英國風力發電站停止運行的影響擴散到與英國電力網相連的歐洲各國，德國等地的電費也迅速上漲。 據美國《華爾街日報》13日報道，8日英國的批發電費為每一千度電331.66歐元（約45.9萬韓元）。一個月前的8月9日為132.20歐元（約18.3萬韓元），一年前的去年9月8日則是46.97歐元（約6.5萬韓元）。《華爾街日報》報道說，與英國連接電力網的法國、荷蘭、德國的電費也迅速上漲。 英國《泰晤士報》11日報道說：“風一停，就刮起了能量風暴。”最近，英國全境持續著炎熱、不刮風的盛夏般的天氣。由於大氣流動停滯，設置在海岸的風力發電機的渦輪停止，導致電力供應出現了問題。以去年為準，英國總發電量的42%依賴於風力、太陽能等新再生能源。天然氣占34%，原子能占17%，剩下的是煤炭等。 專家們指出，如果過分依賴新再生能源，能源供需可能會出現嚴重問題。英國能源數據企業ICIS的經濟學家斯特凡·康斯坦丁諾夫表示：“如果在電力需求達到頂點的冬天發生這種事情，問題就會很大。”《泰晤士報》報道說：“為了彌補電量不足，重新啟動了天然氣、煤炭發電站。因碳排放限製規定而回避的煤炭發電也再次受到關註。” 去年，英國首相鮑裏斯·約翰遜宣布，到2030年將風力發電容量增加到現在的4倍。目前，英國正在運營可以生產10G瓦電力的海上風力發電設施。《泰晤士報》報道說：“國民將接受今年冬天令人震驚的電費賬單。整個能源領域的擔憂都在增大。”

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