文在寅總統19日至23日訪問美國，出席聯合國大會和遺體接收儀式. September. 14, 2021 07:53. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統將從中秋節長假期間的19日到23日，以5天3夜的日程訪問美國紐約和夏威夷，參加聯合國大會和韓美遺骸相互接收儀式。當地時間21日，文在寅預計將在任期最後一次聯合國大會演說中強調盡快重啟朝美對話和改善韓朝關系的意誌。 青瓦臺發言人樸敬美13日在新聞發布會上表示：“今年是韓國與朝鮮一起同時加入聯合國30周年，文總統參加聯合國大會，將成為呼籲國際社會支持韓半島的和平進展努力的契機。”文在寅計劃在參加聯合國大會期間與部分國家首腦進行會談，並與聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯進行面談。接著，文在寅將參加在夏威夷檀香山舉行的韓美遺骸相互接收儀式和獨立有功人員勛章追授儀式。

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