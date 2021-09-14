拜登政府執政8個月，美國國會只批準兩名大使. September. 14, 2021 07:53. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據悉，美國拜登政府上臺已過8個月，但到目前為止，通過國會最終批準的駐外大使只有2人。美國面臨牽製中國、應對阿富汗撤軍後的恐怖襲擊等諸多需要與海外國家合作的課題，在這種情況下，外交職位空白時間的延長引發了華盛頓內外的擔憂。 據新聞網站Axios12日報道，今年1月拜登政府上臺後，參議院通過最終批準案的大使級人士有美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德和駐墨西哥大使肯·薩拉薩兩人。同一時期，奧巴馬政府有56人獲得批準，喬治·W·布什政府有50人，唐納德·特朗普政府有近20人通過了最終批準。等待參議院最終批準的大使等國務院高層人士提名人達60人。被提名為駐中國大使的尼克·伯恩斯和被提名為駐日本大使的拉姆·伊曼紐爾也包括在內。據非盈利團體“公務夥伴關系”分析，包括大使在內，需要參議院批準的外交安保領域高層職位，包括國務院、國防部、國土安全部等多達170個，目前其中只有26%得到了填補。 批準程序被推遲的最大原因是在野黨共和黨參議員泰德·克魯茲的阻止。對俄強硬派克魯茲要求對連接歐洲輸油管的俄羅斯“北溪2”項目進行製裁，並將批準大使作為杠桿。最近，由於阿富汗撤軍的後風暴，出現了意想不到的外交安保狀況，因此批準工作被推到了次要位置。美國有線電視新聞網報道說：“提名者已經得到了超越黨派的支持。不是提名者的資質問題，而是政治問題導致批準被推遲，這對拜登政府執行外交政策的速度產生了影響。” 駐韓國大使連提名人選都沒有確定。據悉，韓裔駐阿爾巴尼亞大使尤裏·金是有力候選人，但從一開始再次進入了遴選候選人的工作。考慮到此前的批準速度，美國駐韓大使可能要到明年上半年才能到首爾上任。

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