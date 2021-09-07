貸款大幅上調利息、存款小幅上調利息……不能“只有銀行得好處”. September. 07, 2021 07:56. . 新韓銀行昨天將租金貸款利率上調了0.2個百分點。在KB國民銀行上周將住宅擔保貸款利率上調0.15%之後，新韓銀行也上調家庭貸款利率，預計其他商業銀行也將在不久後加入上調利率的行列。 考慮到以前新韓銀行適用的租金貸款年息為2.77%∼3.87%，信用等級低的人今後可能會負擔超過4%的利息。KB國民銀行的住宅擔保貸款變動利息已達到2.80%∼4.30%。韓國銀行上調基準利率、新上任的金融當局負責人公布抑製家庭貸款的方針後，各銀行用以前以“優惠利率”的名義、適用低於最高利率的利率少打折扣的方法，變相上調利率。 據說，各銀行采取上述措施，是為了避免因貸款過多受到當局的警告而中斷、縮小住宅擔保貸款業務的其他銀行產生的“氣球效果”。這是為了抑製需求向可以貸款的銀行集中而采取的不得已之舉。但是，貸款利率迅速、大幅上調，而適用於顧客存款、零存整取的利率卻緩慢、微幅上調，僅憑這個理由是說不通的。銀行上調的存款、零存整取利率有時達不到貸款利率上調幅度的一半，因此很難避免通過“存貸差額”生意賺錢的批評。 商業銀行今年增加的家庭貸款中，一半是剛需租房者借貸的租金貸款，68.5%是包括租金的住宅擔保貸款。今年以來，全國公寓價格上漲16.2%，全租價上漲11.6%，普通百姓能追上的唯一手段就是貸款。迎來秋季搬家季，需要搬家的人們只能無奈地負擔急劇上漲的貸款利率。 今年上半年，大多數商業銀行創下了歷史最高業績。預計在超低利率時代結束後，基準利率越高，利潤規模就會越大。在多數國民陷入困境的新冠時代，絕不允許銀行以“要遵守政府政策，沒有辦法”為借口，通過多收貸款利息、少付存款利息的方式提高利潤，年末大賺特賺。

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