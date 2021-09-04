鋼琴家趙成珍：“現在好像可以重新演奏此前回避的肖邦作品了”. September. 04, 2021 07:33. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “2015年肖邦國際鋼琴比賽奪冠後，我怕被人刻上‘肖邦(特別擅長演奏某作曲家曲目的)專家’的烙印，所以一直在處理其他作曲家的作品。我想現在可以重新演奏肖邦的作品了。” 鋼琴家趙成珍(27歲•照片)時隔9個月將再次登上國內舞台。最近推出DG(德意志留聲機)第五張唱片的他將于4日以全北全州爲起點，在首爾、大邱、全南麗水等7個城市舉行獨奏會。專輯中收錄了肖邦的4首諧谑曲和肖邦2號鋼琴協奏曲等。在演奏會上，他將演奏肖邦的4首諧谑曲和拉威爾《夜之幽靈》等。 3日，在首爾藝術殿堂舉行記者見面會的趙成珍表示：“演奏肖邦2號諧谑曲時，與指揮家鄭明勳、恩師申秀晶老師産生了緣分，因此對我來說是一首特別的曲子。”對于肖邦第2號協奏曲，他表示，“第二樂章是肖邦創作的作品中最美的部分。這是一首比1號協奏曲更細膩的曲子。” 他說：“不久前，我還有‘想在卡內基音樂廳演奏’等目標，但現在已經沒有了。我的目標是，開展好的演奏時感到幸福，演奏時更加滿意”，並表示下一張專輯將收錄亨德爾等巴洛克作曲家的作品。 首爾演奏會將于7日在藝術殿堂音樂廳舉行。18日將在同一地點舉行返場演奏會，並通過NAVER TV進行收費轉播。

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