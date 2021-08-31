朝鮮重啟“廢鐵”核反應堆……身價不會因此提高. August. 31, 2021 07:33. . 國際原子能機構發現，朝鮮重新啟動了寧邊核設施的5兆瓦核反應堆。該機構在年度理事會報告中說：“從2018年底開始沒有啟動跡象的5兆瓦核反應堆，從今年7月初開始排放冷卻水等，出現了重新啟動的跡象。”據悉，朝鮮過去5個月間還啟動了對從該核反應堆中提取的廢燃料棒進行再處理、生產鈈的放射化學研究所。這意味著，朝鮮正式恢復了核武器原料鈈的生產計劃。 朝鮮重新啟動中斷近3年的核反應堆，其目的是除了此前致力的鈾生產之外，還通過恢復鈈項目，同時擁有兩種核彈（鈾彈和鈈彈）。此外，朝鮮還可以通過啟動核反應堆，確保製造放大裂變彈（氫彈）所需的氚。這可能是要通過展示擁有如此具有威脅性的核武器的有核國地位，挫敗國際社會對它的無核化要求。 但朝鮮卻表現出了故意顯示增強核的意圖。通過啟動核反應堆的鈈計劃比鈾濃縮計劃核武器原料的生產效率低，費用也高。雖然很容易通過衛星照片等被外界看到，朝鮮卻肆無忌憚地展示重啟行動。這是在提高對美國威脅力度的同時，試圖壓迫談判的老一套低強度挑釁示威。 寧邊核反應堆一直被評價為有可能泄露放射性物質的危險廢鐵塊。在此前的各種核協議中，朝鮮成為以建設輕水反應堆或獲得經濟補償為代價提出的交易對象，甚至一度上演了炸毀附帶的冷卻塔的表演。朝鮮前年也曾試圖用美國解除對朝製裁來換取朝鮮廢棄包括該核反應堆在內的寧邊核設施，但以失敗告終。朝鮮此次重啟核反應堆，是要提高寧邊核設施作為談判籌碼的價值。 朝鮮對美國一再提出的對話要求概不回應。這是想先得到緩和製裁等讓步的算計。此次重啟核反應堆的動向也是為了向國際社會煽動“對話迫在眉睫”的輿論，使朝核問題成為美國的優先順序。但這種老套的手法還能行得通嗎？美國在敦促無條件對話的同時明確表示，不可能為對話本身提供補償，也不可能為口頭協議提供補償。美國對朝鮮的恐嚇已見慣不驚。

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