現代建設利用AI防止安全事故. August. 24, 2021 07:24. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 現代建設23日表示，爲防止現場工人被挖掘機和起重機等重型設備卡住的事故發生，將引進以人工智能(AI)爲基礎的“裝備狹窄(卡住)防止系統”。 該系統的特點是利用AI區分人和事物。在頻繁發生安全事故的重型裝備側面和背面安裝攝像頭，把進入攝像頭的影像信息傳達給AI，AI只有在人接近重型裝備時才會發出警告音。 現有的超聲波方式，傳感器無法區分人與事物，在作業過程中出現了不必要的警告音，但此次利用AI解決了問題。現代建設計劃升級系統，在重型設備上追加安裝攝像頭等，同時開發可以在攝像機難以感知的地下現場使用的無線通信基礎技術。

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