房産中介所停業件數降至19年來的最低值. August. 20, 2021 07:35. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 據調查，今年上半年(1 ~ 6月)房地産公認中介所停業件數爲19年來最少。隨著房價上漲，中介報酬增加，中介所收入比往年良好。 19日，據韓國公認中介師協會透露，上半年全國公認中介所停業件數爲5822件，歇業件數爲421件。以上半年爲准，上述停業件數是自2002年(5153件)以來的最低值。 公認中介所停業減少的原因可以解釋爲，由于房價上漲，每家中介所可以期待的中介報酬收益增大。據韓國房地産院透露，上月首爾的平均公寓價格爲11.0930億韓元。按照適用于9億韓元以上住宅的現行中介報酬上限費率0.9%計算，每件中介報酬高達998萬韓元。如果賣方和買方都得到中介報酬，將達到2000萬韓元。 另外，交易增加，收入增加也是原因之一。去年全國住宅交易量爲112.9305萬件，是2006年政府統計以來的最高值。今年上半年首都圈住宅交易量爲27.8340萬件，比去年上半年減少了18.0%，但地方交易爲28.983萬件，僅比去年減少0.1%，仍處于相似水平。 在這種氛圍下，今年上半年共有9302家公認中介所開業。隨著停業減少、開業增加，以6月末爲准，在崗的公認中介師達到了11.7738萬人，創下了曆史最高紀錄。隨著對公認中介師的關心越來越大，在13日結束受理的第32屆公認中介師考試中，共有40.8492萬人報名，是曆屆報名人數最多的。

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