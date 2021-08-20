阿富汗國民英雄之子呼籲抵抗塔利班. August. 20, 2021 07:36. by 兪載東 jarrett@donga.com. 阿富汗國民英雄的兒子表示“對塔利班的抵抗已經開始”，並請求美國等西方國家提供幫助。 阿富汗前國防部長艾哈邁德·沙·馬蘇德將軍的兒子艾哈邁德·馬蘇德（32歲）18日向《華盛頓郵報》投寄了題為《聖戰者已開始抵抗塔利班……但我們需要幫助》的文章。 他在文章中說：“我父親絕對沒有忘記同塔利班政權展開鬥爭的事實。2001年在塔利班和‘基地’組織的主使下被暗殺之前，他一直為阿富汗和西方的命運而鬥爭。” 20世紀80年代，前蘇聯入侵阿富汗時，馬蘇德率領武裝遊擊隊“聖戰者”展開了戰鬥。他的綽號“潘傑希爾谷雄獅”就是在他在阿富汗北部的潘傑希爾山谷擊敗蘇聯軍隊的時候起的。成為阿富汗國防部長後，他在塔利班崛起後立即反對他們的伊斯蘭原教旨主義，並與之對抗。但在“9·11”恐怖襲擊發生的兩天前——2001年9月9日（當時48歲），遭到偽裝成記者的男性的炸彈襲擊而身亡。被稱作“馬蘇德日”的當天是阿富汗的國慶日。 他的兒子馬蘇德在投稿《華盛頓郵報》的文章中表示：“我現在寫文章,是為了追隨父親在潘傑希爾峽谷的腳步。我身邊的聖戰者戰士們正準備再次同塔利班較量。”他說：“我們有父輩起收集的彈藥和武器。因為我們知道這一天終將到來。”他補充說：“我們還有對上級投降感到厭惡的阿富汗正規軍，前任特種部隊隊員也加入了我們。” 但他表示，“僅靠這些是不夠的，光靠我們的軍事力量和軍需品，如果西方朋友找不到給我們提供武器的辦法，軍火就會枯竭。”他強調：“美國和盟國雖已離開戰場，但美國仍可成為‘民主主義的偉大武器庫’。”這是美國前總統富蘭克林·羅斯福在美國參加第二次世界大戰時所說的話。 他警告：“塔利班不僅僅是阿富汗的問題”，“如果在塔利班統治下，阿富汗將會成為激進的伊斯蘭恐怖主義的發源地”。

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