美國拋棄的阿富汗，軍隊和自主意識崩潰的國家悲劇. August. 17, 2021 07:36. . 阿富汗伊斯蘭叛軍塔利班昨天占領了首都喀布爾的總統府。這是在阿富汗總統阿什拉夫·加尼逃到烏茲別克斯坦之後發生的事情。在前一天，阿富汗政府宣布向塔利班投降。占領主要據點城市的塔利班進攻並壓迫到距離喀布爾11公裏的地方，最終導致阿富汗政府屈服。這距離美軍開始最終撤離只有3個月，距離塔利班開始控製主要據點城市只有10天。 阿富汗政府軍雖然用從美國得到的最新裝備武裝，但在被美國總統拜登評價為“不如越南戰爭時的越盟軍”的塔利班面前卻無能為力。文件上其兵力接近30萬名，但因為很多是為領取薪水而虛假登記的“幽靈士兵”，實際兵力還不到六分之一。實際上存在的軍人也缺乏“誓死保衛”的使命意識，美軍開始撤離後，他們的士氣也受到打擊，因此束手無策地崩潰。 與在戰爭中突然撤退的越南不同，美軍從10年前的2011年就開始預告從阿富汗撤軍。美國在2014年將安保權移交給伊斯蘭政府後，雖然仍有1萬多名美軍留下，負責阿富汗的軍警訓練等工作，今年5月宣布完全撤軍，僅僅意味著連他們也將全部退出。雖然經歷了很長一段時間，但包括總統在內的阿富汗領導層不斷分裂，未能擺脫腐敗，沒有做好重建國家的準備。 2001年“9·11”恐怖襲擊之後，時任美國總統喬治·W·布什為了抓住藏身的本·拉登等“基地組織”勢力而武力介入了阿富汗。那時塔利班政權垮臺了。當時塔利班政權不僅給恐怖組織提供了藏身之處，還立足於極端的伊斯蘭原教旨主義壓迫和處罰女性等，以反人權形態受到了國際社會的譴責。這樣的塔利班在20年後的今天，重新掌握了政權。國際社會擔心它會回歸壓迫性政權的局面。 美國並不是沒有預料到美軍撤退後阿富汗政府的沒落。只是驚訝於出乎意料的快。明知會沒落，美軍還是撤走了。因為在阿富汗不再留有美國的任何國家利益。阿富汗事態告訴我們，美國沒有余力，也沒有決心僅僅為了他國的自由和人權而無限製地駐軍。對於不自己努力守護國民生命和自由的國家，國際社會的幫助是有限度的，這是必須正視的現實。

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