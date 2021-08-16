文在寅“說說而已的對話”與菅義偉“安倍式沿襲”……韓日關系放手不管了？. August. 16, 2021 07:15. . 文在寅總統昨天在光復76周年慶典的祝詞中沒有直接提及日軍“慰安婦”或強製征用，而是表示“歷史問題要以符合國際社會普遍價值和標準的行動和實踐來解決”。對於日本，他表示：“對話之門一直敞開著。”日本首相菅義偉在全國戰亡者追悼儀式上沒有提及日本過去的侵略責任，只強調通過前首相安倍晉三去年提倡的“積極的和平主義”發揮國際作用。 今年韓日首腦發表的8·15講話如實反映了絲毫找不到改善頭緒的兩國關系現狀。文在寅沒有提出任何改善韓日關系的具體構想或提議，菅義偉的身上反而帶有濃厚的傲慢的右傾化味道。令人感覺到，原本以上個月東京奧運會開幕式為契機推進的文總統訪日和韓日首腦會談煙消雲散後，似乎韓國和日本都徹底打消了對彼此的期待。 這是文總統任內最後一次光復節祝詞，因此原本希望他能為建交以來最差的韓日關系提出創造轉折點的提議。文總統自2017年就任以來，一直強烈要求日本對過去史進行反省，但從去年開始，他的語氣有所緩和，傾向於通過對話恢復兩國關系。這次文總統介紹了民世安在鴻先生在解放第二天的演說，強調了“包容的歷史意識”，但也只是停留在了空洞的原則性的信息上。 菅義偉則完成沒有展現要改善關系的意誌。他只是重復了前任首相安倍聲稱要為國際和平做出貢獻，並以推進修憲的名義將自衛隊寫入憲法的“積極的和平主義”。菅義偉向合祭甲級戰犯的靖國神社供奉了祭品，內閣成員中防衛大臣岸信雄等5人親自參拜了靖國神社。不知不覺中，過去日本首相提及的“深刻反省”已成了德仁天皇的任務。 如今，韓日關系似乎成了越處理問題越嚴重的令人頭疼的問題。文總統和菅首相都被即將到來的選舉和國內政治理論所埋沒，幹脆放手不管。這樣下去，在歷史上只能成為給未來兩國關系留下重大汙點的不負責任的領導人。特別是文總統提出的“韓半島模式”，沒有提到日本也只不過是一句空話。對於兩國首腦來說，時間已經不多。為解決矛盾，應盡快重新啟動實質性外交。

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