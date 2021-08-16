文在寅：“韓國正在比其他發達國家更穩定地克服新冠危機”. August. 16, 2021 07:16. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 韓國總統文在寅15日表示：“到10月份，70%的國民將完成新冠疫苗第二劑接種。”在最近莫德納疫苗的供應出現問題的情況下，政府表示要比當初政府提出的目標11月提前一個月結束第二劑接種。 當天在首爾中區“文化站首爾284”（原首爾火車站）舉行的第76周年光復節賀詞中，文在寅表示：“目前韓國正在比任何發達國家都穩定地克服新冠危機。疫苗接種也在接近目標。”文在寅2日曾在首席秘書、助理會議上表示：“將提前目標，在中秋長假之前完成（3600萬人完成第一劑接種的）目標。” 這表示，盡管莫德納疫苗供應不穩定，文在寅仍然認為能在10月份完成第二劑接種目標。青瓦臺就此解釋道：“文總統這是在強調無論是輝瑞還是莫德納第三季度都將毫無差池地供貨的意誌。”這種疫苗的兩劑接種間隔目前為6周。18歲至49歲的國民如果在9月進行第一劑接種，那麽第二劑接種將於10月末結束，因此青瓦臺期待，如果接種按照預定進行，在11月初到中旬左右可以形成集體免疫。但也有分析認為，不穩定的疫苗供給和18歲至49歲國民的低提前預約率將成為絆腳石。 文在寅再次強調了開發國內疫苗的決心。他表示：“將以全球疫苗樞紐促進委員會為中心，從疫苗原、輔材料的開發到供給，予以集中支援，到明年上半年為止，政府和企業將共同努力實現國產一號疫苗的商業化。”

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