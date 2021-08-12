大爆發！匹茲堡隊的朴孝俊轟出美職棒大聯盟首記本壘打. August. 12, 2021 07:22. by 黃奎引 kini@donga.com. 朴孝俊(25歲•照片•匹茲堡隊)擊出了進軍美國職棒大聯盟後的第一個本壘打。 11日，在美國賓夕法尼亞州PNC公園球場舉行的與聖路易斯紅雀隊的主場比賽中，朴孝俊作爲1號擊球手兼2壘手首發出場。在第一個擊球位上被三振出局的朴孝俊，在球隊0比2落後的第4局下半局進入第二個擊球位，擊中對方先發投手JA漢普(39歲)投出的時速146公裏的快球，擊出了越過右側圍牆的飛行距離爲116米的本壘打。 金河成(26歲•聖地亞哥教士隊)的野塔高中1年級後輩朴孝俊2014年與紐約洋基隊簽訂了116萬美元的合同，並從第二年的2015年開始了二流職業聯賽的生活。今年他在Triple A舞台上連日揮舞火棒後，于上月17日穿上洋基隊的隊服，展開了美國職棒大聯盟的首場比賽，但在洋基隊他卻沒有位置。最終，上月27日轉會到匹茲堡隊後，朴孝俊再次參加了美國職棒大聯盟的比賽。 在韓國高中畢業生中，第13個在美職棒大聯盟舞台上留下本壘打記錄的朴孝俊在賽後說：“我還不認爲自己是完全的美職棒大聯盟球員”，“因爲球隊輸了，分享快樂的時間不多，感到很遺憾。”匹茲堡隊當天以1比4負于聖路易斯隊，陷入了6連敗的泥潭。

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