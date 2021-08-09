曹秀美“音樂的源泉”——母親去世. August. 09, 2021 07:20. by 文化記者俞潤鐘 gustav@donga.com. “小時候母親讓我每天練習8個小時的鋼琴，還鎖上了門，所以我也有過很多埋怨。後來我才明白。成就今天的我的人，就是我的媽媽。（曹秀美2019年在專輯《Mother（母親）》的新聞發布會上） 培養出世界著名女高音歌唱家曹秀美的母親金末順女士8日上午逝世，享年85歲。故人在10多年前被診斷患有阿爾茨海默病後，一直生活在醫院。曹秀美2019年發行了收錄對母親的感恩的專輯《母親》，今年5月8日父母節還在首爾藝術殿堂音樂廳舉行了表達感恩之情的個人音樂會《我的母親》。 在2004年《東亞日報》的訪談中，曹秀美回憶說：“小時候，村坊裏的大人都說，‘孩子得敲點什麽才能活得長久’，所以即使生活很困難，父母還是讓我學鋼琴。”母親金氏年輕的時候也曾夢想成為一名聲樂家，因此在曹秀美表現出聲樂天賦的瞬間，就決定了她的將來。曹秀美說：“母親非常喜歡女高音瑪麗亞·卡拉斯。我只是讓我做什麽就做什麽，但其中聲樂對母親和我來說是特別的。” 曹秀美在首爾大學學習期間，在母親和老師們的勸說下，前往意大利聖塞西利亞音樂學院留學，1987年被世界級指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的突然選秀選中，在薩爾茨堡國際藝術節演出威爾第歌劇《假面舞會》，飾演奧斯卡爾，成為世界級的歌劇女主角。對於這樣的她，母親一直是最可怕的批評家。曹秀美曾在某電視節目中說：“母親從未對我說過‘做得好’。”說的總是“今天沒吃晚飯嗎？為什麽高音會有變化？”曹秀美說：“她是最可怕的批評家。” 故人在2003年獲得政府頒發的“藝術家的偉大母親獎”，2006年曹秀美的父親去世的時候也勸說曹秀美“不要參加葬禮，好好進行（早已預定的）法國巴黎演出”，貫徹了自己的意願。當時，曹秀美在巴黎夏特萊劇院舉行的音樂會上向觀眾告知了父親去世的消息，並堅持完成了音樂會上的演出。 擔任曹秀美經紀的SMI娛樂相關人士表示：“曹秀美在海外活動中，根據‘與音樂有關的記憶最持久’的學說，在電話裏為患有阿爾茨海默癥而失憶的母親唱歌。”SMI娛樂方面表示：“曹秀美現在在意大利羅馬，因為新冠疫情的自我隔離問題，無法在韓國參加葬禮。” 遺屬除曹秀美外，還有了曹英俊（SMI娛樂公司代表）和曹英九（事業家）。靈堂：三星首爾醫院葬禮場。出殯時間：10日上午7時。遺屬方面表示：為了吊客的健康和安全，鄭重謝絕吊唁。

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