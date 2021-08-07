新一代遊泳皇帝在家人面前流下了“暴風眼淚”…“感謝”視頻通話. August. 07, 2021 07:16. by 任寶美 bom@donga.com. 美國選手凱洛普•德雷塞爾(25歲)上月26日在2020東京奧運會男子100米自由泳比賽中以刷新奧運會紀錄的成績奪冠，宣告了新一代遊泳皇帝的誕生。 在首次參加的奧運會上獲得個人賽金牌的他，展示了非常寬廣的臂展，咆哮著，而用老鷹、鳄魚、黑熊、星條旗將左臂紋得嚴嚴實實的紋身，則增添了野性美。 但是在比賽結束後進行的電視采訪中，當與聚集在美國家裏加油助威的家人進行視頻通話時，身高193厘米的“巨龜”呆呆地流下了眼淚。當夫人梅根哽咽著說“太自豪了”時，德雷塞爾無法控制地抽泣說：“真的非常感謝大家。我愛你們。” 隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，以無觀衆形式舉行的本屆東京奧運會因禁止外國遊客入境的政策，奪走了選手們與家人擁抱並分享獎牌感動的機會。但是，由于彼此相隔甚遠，所以更增添了深情。 在確定金牌的瞬間，還有展現對家人的愛的慶祝動作的浪漫主義者。意大利的馬西莫•斯塔諾(31歲)5日在劄幌舉行的男子20公裏競走比賽中，最先通過終點線時，展示了吮吸大拇指的特殊動作。他解釋說：“這是獻給我6個月大的女兒索菲和妻子帕蒂瑪的。” 刷新此前由自己保持的世界紀錄並獲得鉛球金牌的瑞恩•克勞澤(29歲•美國)揮舞著星條旗，拿出了一張A4紙。紙上寫著“爺爺，我們做到了。2020奧運會冠軍。”這是平時與失聰的爺爺進行筆談的克勞澤發送的信息。與癌症作鬥爭的爺爺在克勞澤乘坐飛往東京的飛機的前一天離開了人世。曾是6•25戰爭參戰勇士的爺爺在大學時期是擲標槍選手，是教克勞澤投擲鉛球的人。 田徑1500米選手傑克•懷特曼(27歲•英國)的情況則多少有所不同。他的父親傑夫•懷特曼是他的教練，同時擔任奧運會田徑賽場主播。當被問及1500米半決賽結束後聽著父親的聲音比賽的感想時，他說：“我厭倦了。聽到太多遍了”，不愧爲“現實的兒子”。但是，他馬上道出衷腸，“很期待爸爸介紹的決賽。真的會很特別。” 在浪漫主義者之間，也有人以“現實夫婦”的樣子帶來歡笑。連續4次參加奧運會的皮劃艇運動員薩烏爾•克拉維奧托(37歲•西班牙)在被問及此次是否是最後一次奧運會時笑著說：“距離巴黎奧運會只剩3年，教練們要求我繼續比賽，但妻子說絕對不行。”

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