美國下個月或接種疫苗加強針……將引發疫苗兩極化爭論. August. 07, 2021 07:16. by 華盛頓=常駐記者李正恩、巴黎=常駐記者 金允鐘 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 受全球新冠病毒疫苗兩極化影響，以色列、英國、德國、日本等國業已實行或即將實行的的完成疫苗接種者打加強針引起了相當大的爭議，據悉全球最大的感染國美國也將最早在下個月製定打加強針的計劃。這是因為，從2日到4日的三天裏，美國每日新增病例超過11萬名等，新冠疫情的擴散再次加劇。也就是說，美國並沒有接受世界衛生組織“為了疫苗匱乏國請暫時停止打加強針”的要求。 美國《華爾街日報》當地時間5日報道，美國食品和藥物管理局正在以65歲以上老年人、免疫力低下人群、疫苗接種初期的去年12月到今年1月接種疫苗人群等為對象，推進“加強針”。通常，新冠疫苗的預防效果在接種後維持6個月，而免疫力低的人則時間更短。 當天，美國國立過敏癥與傳染病研究所所長安東尼·福奇表示：“目前的疫苗無法充分保護免疫脆弱群體。正在努力盡快提供加強針。”他表示，“以德爾塔毒株為中心的新冠擴散趨勢可能會隨著進一步接種疫苗而迎來轉折點，”再次強調了加強針的必要性。 英國《金融時報》5日報道，美國疫苗公司總經理斯蒂芬·霍奇表示：“我們的疫苗顯示，在接種後的6個月裏預防率達93%，但其中不包括對德爾塔毒株的預防效果。”他主張，今年秋天必須接種加強針。輝瑞公司最近也表示：“計劃本月向保健當局要求批準第三劑接種。” 美國大企業也陸續推遲了恢復辦公室上班的時間，並加強了公司內的疫苗接種義務。亞馬遜5日表示：“原定下月7日的上班時間推遲到明年1月第一周。”富國銀行也發出公告，將原定於下月7日的上班時間推遲到10月4日。美國有線電視新聞網5日解雇了3名沒有接種疫苗的職員。 7月12日在世界上首次開始註射加強針的以色列總理納夫塔利·本內特5日通過臉書舉行記者會，積極擁護加強針。當被問及就世界衛生組織要求暫時停止加強針的意見時，他聲稱：“將立刻與全世界共享在註射加強針過程中積累的知識。在這方面，我們正在向世界提供偉大的服務。”

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