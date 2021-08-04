“通航20年”仁川機場貨運量突破5000萬噸. August. 04, 2021 07:18. by 李새샘 iamsam@donga.com. 今年迎來通航20周年的仁川國際機場的航空貨物累計吞吐量突破了5000萬噸。 3日，據韓國國土交通部和仁川國際機場公社透露，上月27日上午10時58分，大韓航空運貨飛機從仁川機場出發飛往美國亞特蘭大機場，運送了70噸出口貨物，至此仁川機場自2001年通航以來的20年間，航空貨物吞吐量達到了5000萬噸。 據推算，20年間通過仁川機場進出口的物品總價約爲15萬億美元(約7224.9062萬億韓元)。這相當于去年韓國國內生産總值(GDP)1.6382萬億美元的9倍左右。雖然以航空貨物運輸重量爲准，僅占去年韓國總進出口的0.15%，但由于半導體、醫藥品等高價物品較多，以金額爲准，占全體進出口的33.6%。 在因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而事實上沒有國際旅客的情況下，今年上半年(1 ~ 6月)仁川機場航空貨物吞吐量比去年同期增加了23%，達到162萬噸。因此，仁川機場自通航以來，今年有望首次實現年航空貨物300萬噸的目標。 仁川機場正在新建、擴建全球特送公司聯邦快遞和DHL的專用航站樓。從今年9月開始，還將運營“新鮮貨物專用處理設施”。這是爲了最大限度地減少疫苗等生物醫藥品、新鮮食品、生物•動物等的大氣•移動時間，在惡劣天氣條件下保護運輸貨物。國土部相關人士表示：“如果新鮮貨物設施投入運營，將創造疫苗等新貨物需求，對航空業界有很大幫助”，“繼去年之後，今年也將鞏固世界前三位的貨運機場的地位。”

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