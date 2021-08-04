日本研究團隊：“從拉姆達毒株中確認傳播力強大的突異病毒”. August. 04, 2021 07:19. by 李恩澤 nabi@donga.com. 一項研究結果顯示，德爾塔變異毒株正在導致世界各地的新冠疫情不斷惡化，在這種情況下，另一種變異毒株“拉姆達”具有強大的傳播力和對疫苗的抵抗力。研究團隊表示：“拉姆達毒株可能會成為人類社會的潛在威脅。” 據路透社當地時間2日報道，日本東京大學的研究團隊7月28日在科學論文網站“biorxiv”上公開了關於拉姆達毒株的研究結果。研究顯示，在拉姆達毒株中觀察到了抵抗疫苗使病毒失去力量的“中和作用”的突發變異和比現有新冠病毒傳播力更強的突發變異。在特定條件下，拉姆達的傳播力比德爾塔更強。但是，拉姆達毒株的傳播力究竟比現有病毒強幾倍、致命率達到什麽程度等問題，目前尚未得到確認。研究團隊表示擔憂稱：“目前全世界都尚未認識到拉姆達毒株的危險性。” 據悉，拉姆達毒株去年12月首次在秘魯發現。但研究團隊表示，更早時間、去年11月8日在阿根廷檢測出的病毒中也發現了拉姆達毒株。拉姆達毒株正以秘魯、智利、厄瓜多爾、阿根廷等南美國家為中心迅速擴散。根據秘魯國家衛生研究所確認，超過80%的秘魯確診者都感染了拉姆達毒株。65%的國民接種了疫苗的智利也接連出現了因拉姆達毒株而感染的病例。根據全球共享禽流感數據倡議組織的介紹，目前發現拉姆達毒株的國家有26個。 世界衛生組織將拉姆達毒株分類低於“擔憂變異”的級別“關註毒株”，但專家指出，應該予以調整。秘魯利馬市卡耶塔諾·埃雷迪亞大學分子微生物學家帕勃羅·冢山博士表示：“拉姆達毒株在初期並不被關註。現在陸續出現拉姆達毒株傳播力強的指標。”

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