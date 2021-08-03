三星超過英特爾，半導體季度銷售額三年來首次躍居世界第一. August. 03, 2021 07:09. by 洪錫鎬記者 will@donga.com. 三星電子第二季度（4月∼6月）的半導體銷售額超過美國綜合半導體企業英特爾，躍升為世界第一。 三星電子主力產品存儲半導體的需求劇增，被認為是三星電子上升到第一位的原因。但是，由於全球企業圍繞代工（委托生產半導體）領域展開激烈的競爭，預計爭奪第一的競爭在一段時間裏會非常激烈。 據外媒和半導體業界2日稱，三星電子第二季度半導體部門的銷售額為197億美元（約22.74萬億韓元），超過英特爾公司196億美元的銷售額，居全球半導體銷售額首位。英特爾的銷售額中還包括最近決定出售給SK海力士的NAND部門等的銷售額。扣除此項，英特爾的銷售額為185億美元。 英特爾自上世紀80年代起成為世界最大的半導體企業，一直保持著全球銷量第一的位置。英特爾將銷售額第一的位置讓給三星電子的時候，只有存儲芯片價格暴漲的2017年和2018年的“半導體超級周期”時期。 決定第二季度銷售排位的是存儲器。新冠疫情擴散以後，全球性半導體供應不足導致存儲半導體價格暴漲，三星電子的銷售額大幅增加。英特爾的主力半導體——用於個人電腦及服務器的中央處理器的價格漲幅相對低於存儲器半導體。《華爾街日報》分析稱：“盡管存儲芯片的售價低於中央處理器，但需求遠超中央處理器。” 業內預測，由於存儲器需求持續增加，三星電子一段時間裏將保持銷售額第一位。市場調查企業高德納預測，與今年全球存儲器銷售額將增長33%相比，中央處理器銷售額將只增長4%。自新冠疫情擴散後增加的電腦銷售增長勢頭最近有所減弱，這也對英特爾不利。 不過，代工領域的競爭將異常激烈。英特爾最近表示，將進軍臺積電和三星電子主導的代工事業。英特爾最近公布了超微細芯片的開發藍圖，並表示：“將以2024年為起點，超過三星電子，引領技術主導權。” 市場調查機構集邦稱，今年第一季度（1月∼3月）臺積電和三星電子分別占據了55%和17%的代工市場。受到美國政府和大型技術企業支持的英特爾上月表示，已確保高通和亞馬遜為客戶公司。高通是三星電子的主要客戶公司之一。

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