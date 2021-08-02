德爾塔變異毒株繼續擴散，危重患者急增，從逾200人到逾300人僅歷時11天. August. 02, 2021 07:23. by 金素敏記者、金素榮記者 somin@donga.com,ksy@donga.com. 新冠疫情擴散趨勢已持續近4周，依賴人工呼吸機等的危重患者也在迅速增加。隨著年輕確診患者的增加，僅上周二三十歲的確診患者中就有4人死亡。 7月31日，新冠危重患者在進入第四波流行以來首次超過300人。這距離7月20日（207人）首次超過200人僅過了11天。即，進入200人線歷時165天，而進入300人線只用了不到兩周時間。 今後危重患者很有可能進一步增加。截至1日0時，新增確診病例1442名，連續26天保持四位數。特別是在確診人數一向少於平時的周日，也連續三周出現了1400多名確診病例。在所有危重患者中，疫苗接種率相對較低的50多歲人群所占比率最高。在324名危重患者中，有119人（36.7%）年齡在50多歲。從50多歲人群來看，疫苗接種工作全面開始不到一周，未接受接種的人占多數。40多歲的危重患者比率（15.4%）也高於七八十歲患者。出現了疫苗接種率和危重癥比率成反比的現象。 這在死亡人數上也能得到確認。7月第四周（7月26日∼8月1日）25名死亡者中有8名是50歲以下。即，每3人中就有1人是“年輕死亡者”。20多歲和30多歲死亡者各有2人。在第四波流行之前的6月26日至7月2日，15名死亡者中沒有一名是50歲以下。去年1月之後，韓國國內有5名20多歲的人死於新冠疫情，其中2人在上周死亡。 為治療危重患者的病床也迅速消耗殆盡。截至7月31日，仁川可住院的準重病患者病床為0個。準重病患者病床是很有可能惡化為重癥患者住院的地方。京畿道的160個準重病患者病床中也使用了121個（75.6%）。第三波流行時已將新冠病床增加到最多，因此沒有余力再增加重癥患者病床。獸醫病理學專家金仁中博士通過臉書表示：“應該以重癥患者醫療體系能否支撐到疫苗產生效果為中心製定政策。”

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