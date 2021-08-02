蔬菜之後還有肉類和加工食品…食品物價上漲多米諾骨牌效應顯現. August. 02, 2021 07:23. by 金夏景記者•李智允記者 whatsup@donga.com,leemail@donga.com. 酷暑導致死亡，再加上新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致成本上升的因素，不僅是蔬菜價格，肉類價格也在上漲。繼方便面和火腿之後，餅幹等其他加工食品的價格也接連上漲，老百姓所感覺到的物價負擔正在加重。 1日，據韓國農水産食品流通公社(aT)透露，以上個月30日爲基准，雞肉(禽類•中品)的平均零售價格爲每公斤5991韓元，比一年前(4905韓元)上漲了22.1%。與一個月前(5315韓元)相比也上漲了12.7%。 豬肉價格也呈上漲趨勢。國産冷藏豬肉五花肉(中品)的平均零售價格(以上月30日爲准)爲每100克2514韓元，與1年前(2378韓元)相比上漲了5.7%。與往年(最近5年相關事物中除去最高、最小值之外剩下3年的平均值)價格相比，上漲了15.4%。 代表性的平民食品豬肉、雞肉價格上漲，主要是因爲最近的高溫天氣。據農林畜産食品部透露，以上月30日爲准，因酷暑，有27.1949萬只雞、7184頭豬、2510只鴨子等死亡。國內某大型超市相關人士表示：“雞因酷暑死亡率上升，再加上中伏和末伏的延續，需求也隨之上升”，“豬和牛因酷暑水分流失，一只雞的重量減少，整體價格有所上漲。” 不僅是蔬菜和肉類，主要加工食品的價格也接連上漲。不倒翁、農心最近決定上調方便面價格後，其他食品公司也以原材料價格和人工費上漲爲由，同時上調餅幹、火腿等肉加工産品的價格。海太制果從1日開始將泡芙球、味樂園、黃油等5種代表性餅幹的價格平均上調了10.8%。CJ第一制糖也將包括代表性産品SPAM在內的20多種肉加工産品的價格平均上調了9.5%。 專家們預測，幾乎是必需材料的食品價格上漲將對體感物價和消費心理等産生負面影響。祥明大學經濟金融學系教授李俊英表示：“最近價格上漲的加工食品是國民都要食用的品種，因此，整個社會的消費心理可能會萎縮。” 檀國大學經濟學系名譽教授金泰基表示：“拉面、餅幹等價格接連上漲，是因爲新冠病毒疫情導致供應鏈出現問題，原材料價格也隨之上漲”，“今後即使原材料價格恢複正常，上漲一次的産品價格下降的可能性也較低，預計價格會維持現狀。”

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