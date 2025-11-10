姜勲植秘書室長、特使としてＵＡＥへ　Ｋ防衛売り込み

大統領室の姜勲植（カン・フンシク）秘書室長が今週、中東の防衛産業輸出の核心国であるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を訪問すると、複数の政府関係者が９日、明らかにした。先月１７日に戦略経済協力特使に任命されてからわずか１カ月でポーランド、ルーマニア、ノルウェーに続きＵＡＥまで、４カ国でＫ防衛産業外交に乗り出す形だ。姜氏は先月、慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の期間中にも、インドネシア外相やカナダ首相首席補佐官らと非公開で防衛装備に関する協議を行ったとされる。姜氏は訪問期間中、ＵＡＥのハーリド・ビン・ムハンマド・アール・ナヒヤーン皇太子と再会する見通しだ。姜氏は先月末、ＡＰＥＣ出席のため訪韓したハーリド皇太子と慶州で個別に面会した。来週、ＵＡＥでは中東最大規模の航空産業展示会「ドバイ・エアショー」が開催される。２０２２年に韓国と総額４兆ウォン規模の中距離地対空ミサイル「天弓２」導入契約を結んだＵＡＥは、国産超音速戦闘機ＫＦ２１の導入にも関心を示している。今年４月には両国空軍が「ＫＦ２１包括協力に関する意向書（ＬＯＩ）」を締結した。姜氏は先月３０日、インドネシアのスギオノ外相との面談で、ＫＦ２１の共同開発および購入事業が支障なく進むべきだと強調したという。ＫＦ２１を韓国と共同開発した後、４８機を導入する計画だったインドネシアは、最近になってトルコ、 中国、フランスなど他国の新型戦闘機導入を天秤にかけている。ＫＦ２１の開発と販売がＫ防衛産業の成果に大きな割合を占めることから、政府はインドネシア側を説得していく方針だ。１２月にはインドネシアのプラボウォ大統領の訪韓も推進されているという。朴訓祥 tigermask@donga.com