１０月までの国税、昨年より５４兆ウォン多く徴収された. December. 10, 2021 08:11. by 具特敎 kootg@donga.com. 今年に入ってから１０月まで、３０７兆４０００億ウォンの国税が徴収された。昨年より約５４兆ウォンが増えたのだ。９日、企画財政部の財政動向によると、今年１～１０月の国税収入は３０７兆４０００億ウォンで、昨年同期より５３兆７０００億ウォン増加した。進度率（年間目標に対する収入の割合）は９７.８％だった。所得税は９６兆３０００億ウォンと、前年同期より２０兆８０００億ウォンが伸びた。資産市場の好調や就業者増加の影響と見られる。法人税は６７兆３０００億ウォンで１４兆４０００億ウォン、付加価値税は７１兆９０００億ウォンで５兆８０００億ウォンがそれぞれ増加した。法人税と付加価値税の進度率は、それぞれ１０２.６％と１０３.６％だった。年間目標値を超えたのだ。ただ、１０月の国税収入は３２兆９０００億ウォンと、前年同月より６兆２０００億ウォンが減少した。今年に入って初めて減少したのだ。新型コロナウイルス感染症（新型コロナ）の被害支援のため、政府が税金納付を一部猶予したからだ。今年１～１０月の統合財政収支は１９兆３０００億ウォンの赤字で、赤字規模は昨年（マイナス５９兆ウォン）より約４０兆ウォン減少した。国民年金など４大保障性基金を除いて、政府の実質的財政を示す管理財政収支は６７兆６０００億ウォンの赤字だった。国家債務は９３９兆６０００億ウォンと集計された。

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