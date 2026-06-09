金承奎：“只盼能把点球大战交给我……不会有日本那样的‘噩梦’”

对于韩国足球代表队门将金承奎（36岁，FC东京）而言，2026年美加墨（美国、加拿大、墨西哥）世界杯将是他个人第四次世界杯之旅。2014年巴西世界杯时，他还是3名门将中最年轻的一个，如今不知不觉已成为整支代表队中年龄最长的老将。金承奎已表明“本届大赛将是我最后一届世界杯”，而他最近迎来了一个新的动力。正在美国参加韩国代表队世界杯前期训练营的他，于本月4日成为了父亲。模特出身的妻子金珍京（29岁）在韩国产下一女。8日，在墨西哥萨波潘的韩国代表队大本营，金承奎表示：“没能陪在妻子和女儿身边，感到非常抱歉。（女儿）还在（妈妈）肚子里时，我祈祷她千万别像我，现在看来好像我和妻子各像了一半”，“为了能成为送给女儿和妻子的美好礼物，希望能在世界杯上取得好成绩”。2022年卡塔尔世界杯从小组赛到16强赛的4场比赛中，金承奎一直作为韩国代表队主力门将出战。但世界杯后，他两度遭遇膝盖伤病，逐渐远离了代表队主力门将位置。从手术和康复的长隧道中走出来的金承奎，在去年9月与墨西哥的友谊赛（2比2战平）中，时隔约1年零8个月重返国家队赛场。金承奎说：“（因为伤病）就在去年的这个时候，我甚至想都没想过能入选美加墨世界杯最终名单。在熬过艰难时期后，我得到了这份如礼物般的机会。”从2026美加墨世界杯开始，决赛阶段参赛国将由原有的32国扩至48国，淘汰赛也从32强赛起步。与16强赛才进入淘汰赛的卡塔尔世界杯相比，单场定胜负的比赛增加了16场，点球大战的重要性也随之显著提升。金承奎过去在韩国K联赛蔚山现代效力时，就多次在射门方式与点球大战相同的点球情况下贡献精彩扑救。金承奎在K联赛的点球失分率为63%。与金承奎竞争代表队主力门将位置的赵贤祐（35岁，蔚山）在K联赛的点球失分率为71%。金承奎表示：“以前就对自己在点球和点球大战方面的应对有信心。最近在日本J联赛中时常经历点球大战，既积累了自信，也提升了在点球大战中的扑救感觉。”金承奎能在J联赛中不断积累点球大战经验，得益于“J联赛百年构想联赛”。从2026至2027赛季起，J联赛将转变为8月开幕，次年5月结束的“秋春制”。在今年举办世界杯的上半年，为保持球员的竞技状态，J联赛特别举办了一个名为“J联赛百年构想联赛”的特别赛事。这项从2月持续至6月、各队进行18场比赛的赛事，最大特点是没有平局。常规时间内未分胜负的比赛，将直接进入点球大战决出胜败。此举意在让球员尽可能多地积累点球大战经验，不再重演“世界杯点球噩梦”。日本足球代表队在2010年南非世界杯和2022年卡塔尔世界杯上均闯入16强，但都在点球大战中失利，无缘8强。参加本届美加墨世界杯的日本足球代表队3名门将中，有两人在J联赛效力。在该特别赛事中，由金承奎把守球门的FC东京经历了6次点球大战，取得4胜2负。金承奎表示：“最近的点球手很多会盯着门将的动作，直到最后才起脚。说到底，只有赢了心理战，才能在点球大战中取得好成果吧。”金培中 wanted@donga.com