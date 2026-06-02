李政厚大联盟单场5安打创新纪录，在前Kiwoom英雄四人组中独自闪耀

韩国球员美职棒大联盟生涯累计安打最多（1671支）的秋信守（44岁，已退役），在美职棒大联盟（MLB）16个赛季中，单场最多安打纪录为4支。“风之孙”李政厚（28岁，旧金山巨人队）狂轰5支安打，超越秋信守，刷新韩国球员美职棒单场安打纪录。李政厚1日在客场对阵科罗拉多洛基队的比赛中，作为第五棒右外野手首发出场，交出6打数5安打2打点的猛打成绩。旧金山巨人队球员单场击出5支安打，是自2020年9月2日亚历克斯•迪克森（36岁）以来的首次。这也是李政厚个人继韩国职棒（KBO）Kiwoom英雄时期，在2018年8月11日高尺巨蛋对阵LG双子队之后，职业生涯第二次单场5安打比赛。此前因腰部肌肉酸痛被列入10天伤病名单、并于上月30日复出的李政厚，在与科罗拉多洛基队的系列赛首日击出4支安打，次日击出2支安打后，当天又完成5支安打。仅在科罗拉多洛基队的3连战中，李政厚就交出15打数11安打的成绩，将赛季打击率提升至0.304（194打数59安打）。这是自4月29日以来，时隔33天打击率重回三成。同时，李政厚上升至国家联盟（NL）打击率榜第7位。旧金山巨人队当天狂轰25支安打，以19比6大胜科罗拉多洛基队，终结5连败。截至4月9日，李政厚在开季后的前13场比赛中，打击率仅为0.143，攻击指数（上垒率+长打率）为0.438，但此后38场比赛他脱胎换骨。4月打击率0.312，5月打击率0.313，重新成为“三成打者”。旧金山巨人队主教练托尼•瓦伊泰洛赛后表示：“这就是李政厚的实力”，展现出坚定的信任。相反，Kiwoom英雄出身的美职棒三人组悲喜交加。同一天，在客场对阵辛辛那提红人队的比赛中，作为第八棒游击手首发出场的金河成（31岁，亚特兰大勇士队）3打数无安打，陷入沉寂。金河成的赛季打击率已跌至0.089（45打数4安打）。金河成此前3场比赛坐板凳期间，作为主力游击手首发出场的豪尔赫•马特奥（31岁）当天以指定打击登场，在第5局上半轰出左外野阳春炮，巩固了地位。这是他继前一天的致胜本垒打后，连续两场开轰。亚特兰大勇士队主教练沃尔特•韦斯表示：“马特奥挥棒如此火热，很难将他排除在打线之外。”今年1月，金河成因手指受伤接受手术，球队以1年100万美元（约合15亿韩元）签下马特奥，如今马特奥正威胁金河成的位置。宋成文（30岁，圣地亚哥教士队）当天在客场对阵华盛顿国民队的比赛中，作为第八棒二垒手时隔8天首发，但仅交出2打数无安打1次四坏球保送的成绩。第7局下半1出局三垒有人时，他选到保送上垒，但尝试盗二垒失败，留下遗憾。圣地亚哥教士队最终以2比4落败。最近15场比赛打击率仅0.178、陷入低迷的金慧成（27岁，洛杉矶道奇队）于上月30日被下放至小联盟3A。金慧成在美职棒大联盟43场比赛中，打击率仅为0.259（116打数30安打）。李素妍记者 always99@donga.com