把半导体指定为“必需公益事业”如何？



2005年夏，韩亚航空驾驶员工会展开了罢工。想去休假的游客受困，航空物流大乱导致受损企业层出不穷。政府最终在25天后启动“紧急调停权”，强制中断罢工。同年冬天，大韩航空驾驶员工会拒绝飞行。政府4天后再次启动紧急调停权。1963年实行的紧急调停权至今只动用了四次，其中两次是在同一年。政府在经历天路堵塞时国家经济陷入何种混乱后，第二年开始修改法律，决定将“航空运输事业”纳入工会及劳动关系调停法（工会法）明示的必需公益事业范围。结果航空公司从2008年起被分类为必需公益单位。工会罢工时也要有代替工作，并需要遵守国际航线80%、国内航线70%的最低运行率。



重提20年前的往事，是因为5月份近在眼前的三星电子工会罢工带来的冲击。平均年薪超过1亿韩元的工会成员要求5亿-6亿韩元的绩效奖，公司却在罢工危机面前无能为力。有人预测，如果工厂停工，损失将达100万亿韩元，政府也表现出紧张感，但同样无能为力。因为7万名工会成员的决定，今年国家预算的七分之一差点化为乌有。



幸亏没有发生半导体工厂关门的最糟糕事态。但三星电子工会可能再次确信，在半导体工厂罢工是多么具有威力的筹码。不用爬上起重机或进入正在干燥的船体底部进行自我监禁，这场游戏也能无条件获胜。因此，今后工会每当有要求事项时，就有可能拿出罢工这一万能钥匙。君不见，SK海力士工会看到三星工会“完胜”后，立马就计划要求“我们也要像三星一样低息贷款数亿韩元”?



因此，已经有人谨慎地提及把半导体指定为“必需公益事业”。因为形成了一种共识：像半导体一样在国家经济中占据绝对地位的产业被一个利益集团动摇是不合理。以今年1-5月累计为准，半导体占韩国出口的37%。三星电子和SK海力士两家企业的市价总额超过韩国综合股指（KOSPI）总市值的55%。可以说半导体罢工对全体国民的生活产生直接或间接的影响也不为过。



当然，鉴于把某一行业指定为“必需公益事业”是通过法律限制劳动者的一项宪法基本权利，不能轻易看待。目前，工会法将必需公益事业定义为“停止或废除业务将明显危及公众日常生活或明显阻碍国民经济，其业务不容易代替”。因此需要认真评估半导体产业是否与已被列入的铁路、航空、自来水、电力、煤气、医院、通信等行业一样具备上述条件。需要提出有说服力的理由，以回应“为什么偏偏是半导体产业”的公平性质疑。



再次把时钟拨回到20年前。事实上，政府指定航空为必需公益事业时，也有很多人强烈反对说：“飞机不起飞就会饿死吗?”尽管如此，政府仍然推进修改法律，是因为亲眼目睹了航空瘫痪带来的国家损失。如果说航空罢工使经济生态界的特殊功能失效，那么半导体罢工可能会使整个国家经济后退很多。而且，对增长潜力跌至谷底的韩国经济来说，倒退可能会成为致命伤。半导体是应作为“经济安保”的一环来处理的产业。因此，公益观点上的罢工安全装置也值得认真考虑一下。

