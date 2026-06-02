李在明：“孙兴慜除了足球就是普通人”……反驳“半导体错觉论”

李在明总统1日就韩国综合股指（KOSPI）市场只以半导体股为中心暴涨的指责反驳道：“除去足球实力，孙兴慜也是个普通人?”对于房地产市场，他强调：“一定要摆脱亡国的房地产不劳而获共和国。”这是李在明在6月3日地方选举之前亲自就经济问题发声。有分析认为，他再次强调房地产市场正常化和培育资本市场的核心政策基调，反驳了在野党作为选举争论焦点的房价暴涨。李在明1日在X（旧推特）上共享了题为《去除半导体，KOSPI指数4100点》的报道，并指出：“半导体是我们产业的核心之一，为什么还要去除半导体来计算综合股指呢？”分析认为，李在明是在强调半导体竞争力也是韩国经济和股市的竞争力，对最近股市的上升趋势予以积极评价。当天上午，李在明还共享了“为根除房地产逃税正在运营的国税厅举报中心举报接连不断”的媒体报道，并表示：“现在不能再有房地产非法投机逃税。一定会摆脱亡国的房地产不劳而获共和国。”相关报道包含了国会财政经济企划委员会所属的祖国革新党车圭根议员办公室的分析，在国税厅举报中心成立后的5个月里，共接到780件逃税嫌疑举报，其中约八成集中在首尔、京畿和仁川。大部分内容是变相赠与、借名持有、签订低价合同或高价合同以及虚假合同等房地产相关逃税嫌疑。李在明在5月26日的国务会议上还亲自询问是否制定了最近房价上涨的相关对策。青瓦台计划在6·3地方选举之后根据房地产市场情况讨论税制调整等综合对策。青瓦台人士表示：“根据总统的指示，对房地产税的模拟几乎已经完成。但是否实际调整持有税等，还要看市场情况。”尹多彬记者 empty@donga.com