韩华航空航天发生第三次爆炸事故 致5人死亡

1日上午，位于大田广域市儒城区外三洞的韩华航空航天大田工厂发生爆炸事故，造成5名工人死亡，2人受伤。警方已成立专案组，对准确事故原因等展开调查。据警方和消防部门透露，事故发生在当天上午10时59分许。当时，在56号厂房，工人们正在清洗火箭推进体制作过程中使用的工具和设备，其间发生了不明原因的爆炸。爆炸引发火灾，消防部门接到报警后于上午11时17分许发布一级响应，投入100余名人员和30余台设备。火灾发生约50分钟后被初步扑灭，并于下午1时7分许完全扑灭。此次事故导致地上1层、面积544平方米的56号厂房完全烧毁。据了解，该作业场所为单层结构，分为3个区域。灭火后，在56号厂房清洗室附近发现5人遇难。消防部门表示：“（5名遇难者）在同一空间被发现。”2名伤者与遇难者在同一空间工作，但在爆炸后自行逃生。伤者中1人全身烧伤等重伤，另1人颈部烧伤等轻伤。遇难者为50多岁2人、30多岁1人、20多岁2人，其中部分为合同工。据悉，工人们虽身穿防火服，但爆炸及随后火灾导致遗体损毁严重。警方正进行身份确认工作。发生事故的韩华航空航天大田工厂是研发生产韩国火箭及导弹推进体的核心军工设施。该工厂占地约35万平方米，被指定为国家安保设施，建筑布局等未对外公开。警方和消防部门计划通过现场勘查等查明准确事故原因。此次发生事故的韩华航空航天大田工厂，此前在2018年和2019年也曾发生爆炸事故，共造成8人死亡。当天赶赴事故现场的韩华航空航天代表理事孙在一表示：“对此次事故深感责任重大”，并称“将积极配合相关部门的调查，明确查明事故原因。”李在明总统在事故发生后指示：“全力动员可用资源，进行人员搜救和事故处置”，并要求“彻底调查事故原因，制定防止再发对策。”大田=金泰英记者、大田=郑东振记者 live@donga.com、haedoji@donga.com