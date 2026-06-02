特朗普自夸身体健康……《华尔街日报》：“遗漏详细体检，结果可能失真”

美国总统特朗普5月31日公布其体检结果，并称“在高难度认知能力检查中获得了满分”。特朗普14日将迎来80岁生日，此前他一直拿前总统拜登认知能力低下和健康异常说事儿。分析认为，特朗普意在强调，虽然自己也是高龄，但健康和认知能力与众不同。也有人指出，其检查结果缺乏具体性，只公开了于己有利的部分。特朗普当天在“真实社交”上公开最近在沃尔特里德军队医院的体检结果，并表示，“在公认的高难度认知能力检查中，在满分30分中获得30分。智能极其高。”他还主张：“这是第四次检查，120道题中120道题全部答对。连续4次获得满分非常罕见。”此前，特朗普唯独对健康相关报道反应敏感。有分析认为，此次公开检查结果也是为了先发制人地应对可能提出的高龄争议。但《华尔街日报》以专业医师的分析为基础指出：“总统的健康检查报告遗漏了心血管健康评价检查的详细内容等，很多方面缺乏具体性。”总统主治医生、海军上校肖恩·巴伯贝拉称特朗普的心脏年龄比实际年轻14岁，但这份报告没有能够证明这一点的一般信息和具体数据。《华尔街日报》评价称：“此前一直被认为是特朗普总统健康问题的腿部浮肿和颈部发疹没有详细内容，关于正在服用的药物的说明也比之前的报告有所减少。用药物管理的胆固醇数值也是非常罕见地太好。”报道还引用专业人士的评价表示：“考虑到总统的年龄，报告的内容好到难以让人相信。这好像是失真的故事。”拜登在执政期间也一直饱受认知功能下降的争议，卸任后被诊断为前列腺癌。有人指出，他在任期内体检也一直结果良好，不知道能否100%信任特朗普的体检结果。拜登和第二届执政的特朗普均在78岁就任总统。林雨宣 imsun@donga.com