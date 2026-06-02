“出口1万亿美元，跻身五强”……克服“半导体单腿支撑”是课题

据统计，上个月韩国出口额克服中东战争和高油价等不利因素，创单月最高纪录，达到877.5亿美元。月出口额连续三个月超过800亿美元。按照这种趋势发展下去，今年出口有望实现1万亿美元的历史最高业绩和“世界五强”的飞跃。半导体是出口繁荣的主角。上个月半导体出口额为372亿美元，创历史新高，同比激增169.4%。随着谷歌、Meta等美国科技大企增加人工智能投资和存储器价格上涨，“半导体超级周期”正在持续。电脑出口也增加290.7%，信息技术产品的出口呈现良好势头。产业研究院预测，今年出口额将达到9244亿美元。这距离去年突破“出口7000亿美元”仅隔一年。如此一来，韩国将超越香港、日本、意大利，跻身出口五强。如果出口额超过1万亿美元，还有可能超过转口贸易比重较高的世界第四大出口国荷兰（去年9641亿美元）。华丽的出口业绩背后，还剩下半导体依赖度加重的课题。半导体出口比重在一年内从24%上升到42.3%。相反，主力出口产品汽车因工作天数减少、零部件供应受阻、中东战争带来的物流不稳定、美国关税等不利因素，5月份出口有所减少。家电、钢铁等出口也有所减少。石油产品只是随着油价上涨出口额增加，出口量是减少的。半导体可以说是“2年繁荣、2年萧条”的经济循环产品。经济景气时增加生产设备，一旦经济不景气价格就会暴跌。最近半导体景气不是电脑或智能手机等消费品，而是由科技大企的人工智能投资主导，半导体正在转变为“先订购后生产”的订单型产业，这表明繁荣周期可能会延长。尽管如此，如果随着利率上调和需求减少等，科技大企投资突然萎缩，半导体和韩国出口同时暴跌的危险仍然存在。如果剥去“半导体错觉”，就能看到出口的乌云。单一产品的出口依赖度接近整体的一半，这种“单腿结构”令人不安。不能停止出口结构多元化，要通过培育中小、中坚企业和原材料、零部件、装备产业，减少对美国和中国市场的过度依赖，实现东南亚、印度、中南美等市场多元化。越是景气时期，越要为应对危机做好准备。