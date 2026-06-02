游戏OLED面板竞争激烈 三星主打“超薄”对阵LG“最高分辨率”

韩国显示器企业将在中国台湾举行的亚洲最大信息技术展会“2026年台北国际电脑展”上，围绕游戏有机发光二极管（OLED）面板技术展开竞争。此举旨在抢占因高性能游戏需求增加而增长的高端游戏显示器及笔记本市场主导权。1日，三星显示器表示，将于2日至5日（当地时间）在台北南港展览中心举行的2026年台北国际电脑展上，展出从便携式游戏PC到显示器等覆盖全领域的游戏优化OLED产品线，共计16款。主打产品是同时实现4K分辨率和360Hz高刷新率的量子点（QD）-OLED显示器面板。该产品解决了同时支持高分辨率与高刷新率所带来的驱动负荷等技术难。游戏笔记本用“超薄”面板也将首次亮相。该面板厚度较以往量产产品减少20%以上，同时支持最高240Hz刷新率。将蓝色OLED堆叠5层以改善寿命和亮度（辉度）的“五层串联”技术也将一同展出。LG显示推出全球首款实现“5K2K”超高清分辨率的39英寸游戏OLED面板。这款目前仅LG显示能够生产的产品，凭借宽视角和清晰画质，被认为最适合竞速或飞行模拟游戏。尽管近期前端信息技术设备需求放缓，但高端游戏面板市场仍保持稳步增长。因此，响应速度快、对比度高的OLED面板的搭载比例呈上升趋势。韩国两家企业计划以此次台湾展会为契机，扩大与全球主要个人电脑制造商及游戏公司的供应链合作。李栋勋记者 dhlee@donga.com