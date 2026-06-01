争相“引进”同一机构……党内出现重叠承诺

共同民主党首尔市长候选人郑愿伍5月22日提出龙山开发蓝图，并表示“将在龙山申办联合国人工智能中心”。李在明政府正在推进将分散在联合国下属多个机构的人工智能功能聚集在一起的人工智能中心吸引到韩国。作为执政党候选人，郑愿伍提出将引进政府正在推进的全球事业，将其培养成人工智能产业中心。但是，在6·3地方选举中提出人工智能中心公约的不只是郑愿伍。在共同民主党内，釜山市长候选人田载秀、仁川市长候选人朴赞大、忠南道知事候选人朴洙贤也都正式提出了引进人工智能中心的公约。在基础团体长选举中，高阳市长候选人闵敬善等也提出了同样的公约。在6·3地方选举即将到来之际，朝野双方就一个国家机关和国策事业，同一党内也出现了滥发承诺在不同地区引进的“零和公约”。有分析认为，地方选举正在走向无法正常验证公约的“摸黑选举”，在这种情况下，朝野政党领导层只顾着“清算内乱”“阻止独裁”等阵营集结，对政策选举漠不关心。国民力量党内，泗川市长候选人朴东植、晋州市市长候选人韩俓浩、山清郡郡守候选人柳明铉（音）都提出申办“航空宇宙集成城市”的公约。釜山市长候选人朴亨埈和巨济市长候选人金善民（音）同时承诺建设“加德新机场背后城市”。同一党内之所以出现重复的公约，是因为在党的层面，无法对候选人公约没有进行自我检验和沟通整理，对滥发无法实现的公约置之不理。韩国外国语大学政治外交学系教授李在默（音）指出：“随着地方选举过分从属于中央政治，设计各地区差别化政策的诱因正在减弱。此外也有朝野政党领导层未能充分履行全国层面政策调整功能的因素。”特别是，在此次选举中，在事前投票前一天晚上才举行首尔、蔚山市长、釜山北甲议会选举电视讨论会等，被评价为历代级“摸黑选举”。由于候选人之间未能达成协议，在首尔、大邱、京畿等地区的电视讨论只进行了一次。此外，据中央选举管理委员会5月31日统计，29日和30日举行的6·3地方选举事前投票投票率为23.51%，比4年前（20.62%）上升2.89个百分点，是地方选举的历史最高值。具珉起记者、李采莞记者 koo@donga.com · chaewani@donga.com