六旬男子在富川被阻再入投票站后撕毁选票被立案

在6•3地方选举提前投票进行的两天里，撕毁选票或殴打、妨碍选举工作人员的人接连被警方抓获。还发生了用堂亲身份证误投选票的闹剧。据京畿道富川梧亭警察署等31日消息，前一天下午4时13分许，在富川市梧亭区厅提前投票站，一名六旬男子因撕毁选票涉嫌违反《公职选举法》被立案。该男子完成标记后，在将选票投入票箱时才发现未在有关教育监的选票上进行标记。于是，该男子将其他选票投入票箱后，仅拿着教育监选票想再次进入标记处，在此过程中与阻止他的选举事务员发生争执，并撕毁了一张选票。选票一旦投入票箱即被视为投票程序结束，不允许再追加标记。根据《公职选举法》，损坏选票可处1年以上10年以下有期徒刑或500万韩元以上3000万韩元以下罚金。同一天中午12时46分许，在仁川西区，一名20多岁女性因辱骂选举工作人员并脚踢竞选标语牌，涉嫌违反《公职选举法》（妨碍选举自由）被捕。另外，在京畿道军浦市，一名七旬男子殴打选举工作人员被警方抓获。在上月29日提前投票首日，大邱市也曾发生用堂亲身份证误投选票的闹剧。据调查，在大邱西区一处行政福利中心提前投票站，一名女性出示的不是本人身份证，而是其堂亲的身份证并进行了投票。仁川=孔升倍记者、军浦=李景珍记者 ksb@donga.com、lkj@donga.com