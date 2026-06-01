大提琴家金泰妍在伊丽莎白女王国际音乐比赛中获亚军

大提琴家金泰妍（20岁，见图）在被誉为世界三大古典音乐赛事之一的伊丽莎白女王国际音乐比赛中荣获亚军。这是继2023年声乐部门男中音金泰汉夺冠后，时隔3年韩国古典音乐再次展现其力量。当地时间5月31日，在比利时布鲁塞尔博扎尔艺术中心举行的颁奖典礼上，金泰妍继冠军、意大利大提琴手埃托雷•帕加诺（23岁）之后第二个被叫到名字。在该比赛的大提琴部门中，继2022年夺冠的崔夏英之后，又一位韩国籍获奖者诞生。获奖后，金泰妍在接受当地公共广播RTBF采访时表示：“非常高兴。能够作为最后一位演奏者登台，我感到非常感激。”她还说：“我认为正是因为这样才得到了全场起立鼓掌。我好像向观众席致意了10次。”在颁奖礼前一天举行的决赛中，共有12名演奏者参赛。继第一名帕加诺、第二名金泰妍之后，第三名由出生于美国的加拿大人利兰•高（28岁）获得。作为最年轻参赛者的金泰妍，演奏了美籍华裔作曲家方满的现代音乐作品《四首献给花之消息的颂歌》以及20世纪波兰作曲家维托尔德•卢托斯瓦夫斯基的大提琴协奏曲。伊丽莎白女王国际音乐比赛创办于1937年，每年面向18岁至30岁的青年音乐家举办。比赛轮流进行大提琴、小提琴、钢琴和声乐四个部门。该赛事与在波兰举行的肖邦钢琴比赛、在俄罗斯举行的柴可夫斯基比赛并称为世界三大古典音乐赛事。该赛事与韩国渊源颇深。除金泰汉、崔夏英外，声乐部门的女高音洪惠兰（2011年）和黄秀美（2014年）、小提琴部门的林智英（2015年）均曾获得第一名。在持续至2012年的作曲部门中，赵恩花（2008年）和全敏在（2009年）也曾夺冠。李知允记者 leemail@donga.com