美国国防部长欢迎收回战时作战指挥权 同时称“需考虑作战计划等美方方针”

美国国防部长皮特•赫格塞思上月30日（当地时间）在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话会）上，将韩国增强国防费之举称作“模范事例”。他还表示欢迎韩国收回战时作战指挥权。赫格塞思在当天的演讲中表示：“若想了解（美国盟友的国防费）‘负担分摊’实际是什么样，就看看韩国吧。”他评价称：“李在明总统决定将（韩国）国防费增至国内生产总值（GDP）3.5%这一新的国际标准水平，并在常规防御中承担更大责任，这反映了对威胁环境的明确认识。”他补充道：“这对于韩国的安全和繁荣不可或缺，是正视现实后做出的果断决定。”他还称：“我为韩国展现出的实用主义和领导力鼓掌。当其他盟友和伙伴国走上这条路时，该地区将变得远为稳定和安全。”赫格塞思强调，对于积极承担国防费分摊的盟友，将给予明确的回报，包括“加速处理（美国产）武器销售、深化产业合作、扩大情报共享等多种好处”。赫格塞思在演讲后的答问环节被问及韩国收回战时作战指挥权的问题，他表示欢迎称：“盟友希望更快、更多地行使控制权，这是令人鼓舞的，也是我们想要继续鼓励的取向。”不过，他提到，在此过程中必须找到一个平衡点，以尊重美军的作战计划和美军官兵数十年的辛劳。这被解读为，虽然欢迎收回战时作战指挥权的意愿，但在此过程中美方的方针也必须一并得到考虑。另一方面，赫格塞思表示：“对中国历史性的军力增强以及其向该地区（亚太）乃至更远范围扩展的军事活动，我们抱有正当的警惕。”他还说：“我们追求一种可持续的力量平衡，使包括中国在内的任何国家都无法通过行使霸权来动摇美国及其盟友的安全与繁荣。”这与去年香格里拉对话会上强烈批评中国是“实质性威胁”的基调形成对比。他强调，上月14日在中国北京举行的美中首脑会谈成果具建设性，“两国关系处于多年来的最佳状态”。林雨宣 imsun@donga.com