三星电子超越美光首次登顶车载内存半导体市场

三星电子首次超越美国美光公司，在全球车载内存半导体市场占据份额首位。据汽车产业专业分析机构标准普尔（S&P）全球移动出行上月发布的报告显示，三星电子在车载内存市场的占有率从2024年的35%增至去年的40%，跃居第一。原先排名第一的美光同期份额从40%降至36%，退居第二。这得益于三星电子在韩国、欧洲、日本等既有市场的基础上，又在快速发展的中国市场大幅扩大了占有率。同时，随着自动驾驶系统的普及和车载信息娱乐系统的升级，对高性能内存半导体的需求正在大幅增长。特别是三星电子的低功耗双倍数据速率内存（LPDDR）和通用闪存存储（UFS）等尖端产品备受青睐。这些原本主要搭载于高端信息技术（IT）设备的内存半导体，如今汽车领域也开始要求高性能，因而相关产品被陆续引入。三星电子车载半导体的主要客户包括特斯拉、高通、博世等。过去，车载内存更换周期约长达8年，高附加值产品需求也较弱，因此增长面临很大局限。加之整车厂商更倾向于维持既有的保守供应链，不愿为性能升级进行重大调整，新企业进入市场的壁垒也较高。三星电子于2015年正式进军高性能车载半导体市场，先发制人地构建了量产体系。据悉，从2020年起该公司开始呈现高增长态势，截至去年，年均销售额增幅超过40%。朴贤益记者 beepark@donga.com