李在明：“放弃投票是给欺骗国民的人机会”

李在明总统31日鼓励选民参加6月3日地方选举投票。他说：“选民的沉默和放弃投票是给欺骗国民、为一己私利滥用权力、毁掉我和家人的生活的人机会。”李在明前一天也表示，“放弃投票就是放弃我和家人的未来”，连续两天强调参与投票的重要性。李在明当天在X上介绍希腊哲学家柏拉图的名言“对政治冷漠的惩罚，就是被恶人统治”。他还写道：“请积极参与投票，明确表明这个国家的居民是国民的事实、权力应指向哪里、选民的意愿在哪里。希望国民托付的权力能够找到只根据国民意愿、为国民使用的、忠诚有能力的人。”李在明表示：“投票的力量比想象的强大。当选者会是丰富我生活的忠诚长工，还是破坏世界、给国民带来痛苦的恶人统治者，都取决于选民之手。如有政界人士或政治集团果对这句话感到不舒服，那他们就是选民应通过投票淘汰的旧态既得权者。”李在明在地方选举事前投票的第二天即前一天也表示：“投票是民主主义的生命线。放弃投票就等于放弃我和家人的未来。放弃投票不是中立，而是站在损害我生活和共同体的他们一边。”国民力量党针对李在明在首尔市钟路区三清洞居民中心进行事前投票时泄露投票用纸的争议，以违反公职选举法等嫌疑向警方进行了告发。党代表张东赫说：“本质问题是总统用自己填写的选票对特定政党、特定候选人进行‘支持呼吁’。这完全违反了《公职选举法》。最重要的是，严重违反了作为总统的选举中立义务。”张东赫在当天的记者会上也主张：“如果是保守政权总统，共同民主党恐怕已当即提出弹劾案。”该党院内代表宋彦锡也主张：“投票管理人员说不能给我看（已填写的选票），李总统却声称‘没有关系’。这是在说，谁也不能起诉我，选举管理委员会敢把我的票作无效处理吗？”相反，青瓦台反驳说：“李总统完全不是故意，而且遮盖了选票上的填写部分，所以没有问题。”尹多彬记者、李采莞记者 empty@donga.com、chaiwani@dong.com