对6·3地方选举违法行为的调查，不能留下任何疑问



用虚假事实诽谤对方候选人或收受有关选举的钱物、破坏选举宣传物的各种选举犯罪是威胁民主主义的恶性犯罪。国务总理金民锡也在6·3地方选举50天前的4月14日公开表示：“对于恶意利用人工智能散布虚假信息和选举暴力、公务员介入选举等选举犯罪，将以零容忍原则进行严格和坚决的处理。”



特别是最近，随着深度伪造选举犯罪的剧增，比任何时候都更需要彻底、公正的调查。在蔚山准备区厅长选举的一名候选人3月在自己的脸书上上传了类似美国时事周刊《时代》将自己评选为“引起世界关注的领导人”一样利用人工智能制作的视频，被中央选举管理委员会揭发，被处以500万韩元的罚款，并接受了警方调查。在庆南道知事选举中，国民力量党候选人朴完洙和共同民主党候选人金庆洙就制作并散布深度伪造视频的疑惑展开了攻防战。即使是在选举结束后，也要明确查明真相。



法务部认为，最近因深度伪造选举犯罪，抹黑宣传比4年前的地方选举增加约一半。再加上广域·基础团体长选举、广域·基础议员选举、教育监选举、国会议员补缺选举等，参加各种选举的候选人人数也比4年前增加213人，达到7829人。因此，在2018年第七届地方选举中4207人、2022年第八届地方选举中3790人，呈减少趋势的选举违法立案人数在此次选举中有可能再次增加。



即使是在选举中当选，如果因涉嫌违反选举法被移交审判，根据法院宣判结果，当选也有可能无效，因此选举犯罪调查比任何调查都要公正。在2022年的地方选举中，因违反选举法而被移交审判的当选者就有134人。因当选无效而不得不重新举行的选举中，浪费了本可以不用支出的国民税金，这也是国家层面的损失。



再加上选举犯罪的公诉时效只有6个月，必须在规定时间内结束调查。因此，此准在新调整的刑事司法体系中进行地方选举犯罪调查，比任何时候都更需要政府部门和调查机关周密的合作。虽然公诉厅和重大犯罪调查厅将在6·3地方选举犯罪的公诉时效结束的12月3日之前成立，但为了避免出现任何调查空白，有必要提前做好准备。



此前，检察机关和警方就《资本市场法》中涉嫌欺诈性不正当交易的调查多次出现分歧。双方为了调查展开心理战，结果调查时间延长，从第一次调查到申请拘捕令为止，花了7个月的时间。即便如此，后来还一再驳回拘捕令和重新申请，调查已进行18个月。围绕收受公推捐款等无党派议员金炳基的13项疑惑的调查也持续了9个月。如果有关选举犯罪的调查以这种方式进行，嫌疑人、选民都不会接受调查结果。对选举犯罪的调查不能留下任何疑问。

