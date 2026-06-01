事前投票创历史新高……这是克服“舞弊阴谋论”的国民审判

6·3地方选举的事前投票率创下了历届地方选举最高纪录。5月29日和30日进行的事前投票率为23.51%，比4年前上升2.89个百分点。在全体约4465万名选民中，有1049.8411万人已经参加投票。如此高涨的事前投票热潮对3日的正式投票率产生的影响也备受关注。两天来，市民们涌向全国的事前投票站，为行使一票排起长队。不仅是被指为朝野政党激战地的首尔、釜山、大邱，除庆北以外的所有地区的事前投票率都比4年前有所上升。可以说，这反映了选民们对李在明政府上台一年来首次举行的全国选举的高度关注。特别是，事前投票率的上升表明，选民们没有被部分极端势力的不正当选举阴谋论所左右，尤有意义。宪法法院和大法院都从未认可不正当选举的主张。尽管如此，部分极端油管博主们在此次事前投票的第一天还在用捏造说等毫无根据的阴谋论，反复狡称“应拒绝事前投票”。但是，继去年总统选举创下历届总统选举中第二高的事前投票率后，在此次地方选举中，选民们对事前投票的意志也没有减弱。这从侧面证明，妄想一般的阴谋论已在大多数国民中失去立足之地。今年2月国民力量党代表似乎还赞同不正当选举阴谋论，此次地方选举也在鼓励事前投票。为切断阴谋论，中央选举管理委员会接连出台任何人都可以通过闭路电视24小时确认事前投票箱等措施。选管委在正式投票中也要尽全力进行选举管理，以免给极少数的阴谋论留下任何借口。如果说上次总统选举是民主主义从倒退走向恢复的过程，那么此次地方选举应成为奠定基石的契机，使任何亡国的阴谋论都无地立足。只有更多的选民行使主权，表现出对选举公正性和透明性的信任时，才能实现。虽然支持哪位候选人各不相同，但即便是为了审判那筚用虚假信息分裂国论、助长对选举制度本身不信任的阴谋论，也不能放弃投票。