教育监提出“发放5000万韩元”的“现金公约”

据悉，参加6月3日教育监选举的58名候选人中，有40人承诺为学生和教师提供“现金支援”。提出最少10万韩元到最多5000万韩元的具体金额的候选人多达22人。此外，为了提高经历新冠疫情后减弱的基础学历，提出扩充教师等公约的候选人最多。这是东亚日报和高丽大学政治外交系姜宇昌教授团队对全国16个市道教育监候选人参选的58名公约2069个进行全面分析的结果。为了防止教育监选举在连候选人的名字和主要政策都不知道的情况下“在黑暗中”举行，姜宇昌团队将公约分为11个主题，13名专家评价了实现的可能性等。分析结果显示，候选人承诺最多的议题是“提高基础学历”（55人），其后依次是“加强人工智能教育”（54人）、“保护教师权”（52人）、“支援学生心理健康”（43人）等。据分析，这反映了最近人工智能扩散带来的教育环境变化和教师权受到侵害等情况。但专家们评价说：“没有具体性的公约和超出教育监权限实现可能性较低的公约很多，而且相比政策质量，以数量取胜的候选人也不少。”提出现金公约的40人中，提出100万韩元左右的候选人就有9人。姜宇昌指出：“教育监是决定未来一代教育方向的重大职位，但以教育哲学为基础的公约正在逐渐消失。教育监候选人瞄准选民的意向，表现出政治倾向，但真正从公约来看，不管是保守还是进步，都把焦点放在了善心现金支援上。”崔艺娜记者、金敏智记者 yena@donga.com、minji@donga.com