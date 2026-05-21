韩国自动驾驶初创企业瞄准中东、东南亚，开拓“大型科技企业”市场缝隙

尽管全球自动驾驶市场由美中大型科技企业主导，但韩国初创企业正在海外逐步打开销路。这是集中攻克中东、东南亚公共交通及美国长途物流等“缝隙市场”的结果，这些领域受拥有庞大资本与数据的大型科技企业影响相对较小，且市场开放先于韩国国内。进军海外的领头羊是入选Guidehouse“2025自动驾驶排行榜”全球第七的Autonomous A2G。该公司去年11月与阿联酋人工智能企业Space42成立合资公司，共同出资400万美元（约合60亿韩元），拿下了规模800万美元的阿布扎比自动驾驶项目。今年2月，该公司成为首家获得韩国政府“国家核心技术”出口批准的韩国企业，扫清了当地商业化的障碍。A2G计划以此为基础，年内投入具备完全自动驾驶功能的四级无人出行载具“ROii”等，在阿联酋追加承揽约760万美元（约合110亿韩元）规模的项目。阿联酋政府正推动到2030年迪拜25%的公共交通及2040年阿布扎比全面实现自动驾驶，市场前景光明。在东南亚和日本市场，其推进速度也在加快。A2G已取得新加坡自动驾驶执照，正与当地最大超级应用“Grab”在市中心运营班车服务。今年3月，李在明总统对新加坡进行国事访问期间，A2G与新加坡信息通信企业NCS等3家公司签署谅解备忘录，扩大了伙伴关系。在日本，继2月至3月参与德岛县鸣门市自动驾驶出租车实证项目后，该公司预计将探讨在当地实现商业化的可能性等。进军物流及特殊用途市场的动作也接连不断。自动驾驶卡车初创企业Mars Auto自3月起，已在美国加利福尼亚州长滩港与佐治亚州之间约3379公里的固定线路上投入货运服务。这是用自动驾驶替代因驾驶员疲劳累积而事故风险较大的长途路段，属全球最长水平的实证案例。Mars Auto的技术实力获得认可，被列入韩国产业技术振兴院（KIAT）新产业创造项目扶持对象，将在两年内获得20亿韩元规模的研究开发资金支持。无人驾驶企业RideFlux正准备于2027年无人驾驶商用化之际，进军日本和东南亚市场。ThorDrive已在沙特阿拉伯机场启动自动驾驶货运牵引车的商用化。这些企业旨在抢先占领大型科技企业未涉足的地区和领域，从而在快速增长的世界自动驾驶市场中站稳脚跟。金在亨记者、全慧珍记者 monami@donga.com、sunrise@donga.com