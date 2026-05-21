韩国油轮首次通过霍尔木兹海峡……25艘船安全返回是首要课题

因美国和伊朗的武力冲突而紧闭的霍尔木兹海峡，开战81天后，一艘韩国籍油轮首次驶出。装载200万桶原油的HMM所属油轮“环球赢家”号19日凌晨在卡塔尔附近海域开始航行，20日通过霍尔木兹海峡。这艘船上共有21人，其中包括9名韩国船员。油轮经过阿曼湾后，将于6月10日前后进入蔚山港。值得庆幸的是，韩国船只和船员们首次在中东的火药库中安全逃生。韩国政府解释说，这是因为伊朗战争爆发后，韩伊两国外长多次通过紧急通话，向伊朗当地派遣特使，不断要求保障韩国船只的安全和自由通航。韩国政府表示，没有因为此次通航向伊朗方面支付额外的通行费或代价，还与同盟国美国进行了紧密的事前协商。但是，现在因一艘顺利通过而放心还为时尚早。因为包括被击中的“树木”号在内，韩国25艘船舶和110多名韩国船员仍然被困在霍尔木兹海域。政府要动员所有外交力量，直到没有一人伤亡或一艘损失地全部平安归来。同时，也要尽快查明本月4日发生的“树木”号遇袭事件的原因。外交部长赵显20日出席国会时表示：“虽然被枪击调查几乎处于最终阶段，但目前还很难确定袭击的主体。”如果查明攻击主体是谁，就要进行原则性、比例性的应对，首先要考虑韩国船舶和船员的安全。中东局势是随时都有可能爆发的定时炸弹。虽然最近美国搁置对伊朗的攻击，但战事可能根据美国总统特朗普的决心再次点燃。如果这样，韩国船只和船员也会面临严重的危险。韩国必须制定周密的外交战略，以免陷入无法控制的战争扩大危险之中。