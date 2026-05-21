特朗普宣布“暂缓攻击伊朗”之后，接受军事选项报告

据美国政治媒体AXIOS19日报道，美国总统特朗普18日宣布取消对伊朗的攻击后，召开了安全领导层会议，听取了有关军事选项的简报。分析认为，特朗普虽然接受了沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等美国中东友邦要求克制攻击的要求，但仍保留对伊朗发动空袭的可能性，试图向伊朗施压。● 特朗普：“说不定得再次对伊朗进行重大打击”据AXIOS透露，美国副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思、联参会主席丹·凯恩、美国中央情报局局长约翰·拉特克利夫、白宫中东特使史蒂夫·威特科夫等人出席了此次会议。据悉，他们在会议上讨论了伊朗战争的今后方向、外交解决方案的进展情况、空袭伊朗的计划等。特别是，特朗普19日在华盛顿白宫会见记者时表示，谈判时限不长，继续对伊朗施压。他自信地说：“不会让伊朗拥有核武器。这场战争将以非常快、非常好的方式结束。”他还说：“他们（伊朗）问能不能给两三天时间。虽然我们不希望这样做，但也许得对它进行重大打击。”美国还加强了对伊朗的经济施压。美国财政部同一天表示，将制裁伊朗有实力的外汇交易所、代替已经被美国列入制裁名单的伊朗银行掌管数亿美元交易的伊朗伪装企业。另外，还制裁了19艘在国际社会的制裁下依然参与伊朗原油、石油化学产品运输的所谓“影子船队”船舶。但是，特朗普政府内部的协商也没有取得任何进展，混乱正在扩大。AXIOS表示：“很多美国官员不知道特朗普总统正在朝着什么方向发展，因此感到混乱。”如果重启对伊朗的空袭，沙特、阿联酋、卡塔尔等国的原油和天然气相关基础设施将再次遭受巨大打击，这也是特朗普政府的苦恼。如果海湾产油国的能源相关设施受到伊朗无人机或导弹的报复攻击，油价进一步上涨，原本就因高物价而难以提高支持率的特朗普政府的负担将进一步加重。● 美国参议院通过限制伊朗战争权限的“战争权限决议”实际上，美国国内对此次战争的批评舆论使特朗普政府的行动范围变窄。参议院当天以50票赞成、47票反对的结果通过了限制特朗普执行伊朗战争权的战争权限决议。在执政的共和党中，比尔·卡西迪（路易斯安那州）、丽莎·默考斯基（阿拉斯加）、苏珊·柯林斯（缅因州）、兰德·保罗（肯塔基州）等4名参议员投了赞成票。随着战争长期化，特朗普的支持率下降，在11月中期选举即将到来之际，执政党共和党内与总统意见不一致的议员也在增加。不过，当天的投票只是程序性质的预备表决。这需要参议院全体会议通过，还有众议院的表决。即使参众两院都通过，特朗普也很有可能行使否决权。张恩智记者、李志胤记者 jej@donga.com、leemail@donga.com