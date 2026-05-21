金建希：“我的英文名字叫珍妮……连茱莉的茱字也没用过”

尹锡悦前总统的夫人金建希（照片）作为证人出席所谓的“茱莉疑惑”案审理时主张，“茱莉疑惑太不像话了”。她还就自己的英文名字表示，“认识我的人都叫我‘珍妮’”。首尔中央地方法院刑事合议34庭（庭长韩成镇法官）20日审理前大韩小学跆拳道协会会长安海旭等人违反《公职选举法》案的审理，金建希当庭主张，“名字里连茱莉的茱字也没有用过”。安海旭等人涉嫌在2022年第20届总统选举当时，为了让尹锡悦落选，出演YouTube频道“开放共感TV”时提出虚假疑惑，被移交审判。以采访形式报道这些发言的前“开放共感TV”代表郑天秀（音）也一同被起诉。当天，金建希身穿灰色西装，戴着黑色角质框架眼镜和白色口罩，在警卫的搀扶下进入法庭。根据金建希方面“如果和加害者在同一个空间，心理上就会感到不安”的要求，证人席和安海旭等之间设置了隔板。但是，法院没有接受检察机关将审判转换为非公开进行的要求。金建希此前在“德意志汽车股价操纵”案审判等中基本上拒绝作证，但当天却积极主张了近2个小时。对于检方“安海旭在1997年赵南旭时任三部土建会长接受招待时，介绍了使用茱莉艺名的证人”的提问，金建希表示“这是谎言”。对于被告人目击金建希1995年在娱乐酒店担任女招待的主张，金建希表示：“（当时）我是学生，完全没有（担任招待一事）。这是谎言。”她还说：“我当时早晚都在读研究生，也没有时间。”金建希在证人讯问过程中，还发出笑声或干笑。她说：“听到茱莉的说法，感到震惊，为此已经吃了6年的精神健康医学科药。如果被告人没有真正的反省，希望对他进行处罚。”另外，对于“如何与尹锡悦发展成男女关系”的被告方讯问，她回答道：“必须回答吗?‘让尹锡悦结婚’项目已经启动，前检察总长郑相明说‘赌上人格信任尹锡悦’，所以开始了交往。”吕根镐记者 yeoroot@donga.com