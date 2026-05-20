“2.4万个足球场”的太阳能发电单价减半，考虑过现实可行性吗？

韩国政府19日公布了包含能源大转换蓝图的“第一次可再生能源基本计划”。这是将此前一直以新再生能源的名义混用的氢、燃料电池等新能源和太阳能、风力等再生能源在法律上分离后首次推出的计划。计划提出，到2030年为止将再生能源设备扩大到目前的2.7倍水平的100吉瓦（GW），到2035年为止将再生能源发电比重从目前的10%提高到30%以上。这表明了提高再生能源的普及速度、实现规模经济的意志。基本计划中提出的战略具有挑战性。计划决定在首都地区和忠清、江原地区等地建设10处以上设备容量超过1吉瓦的超大型太阳能发电园区。在今后4年里，韩国需要新确保约2.4万个足球场规模的太阳能用地。此外，计划还决定大幅增加利用工厂屋顶、道路、铁路、农水路等闲置用地普及太阳能。计划通过竞争招标等方式，到2035年为止，将目前每千瓦时150韩元的太阳能发电单价降低到80韩元。划时代地扩充可再生能源是不能再拖延的国家课题。在应对气候危机的碳中立潮流中，可再生能源现在已经超越环保辅助电源成为核心基础设施。苹果、谷歌等科技大企已强烈要求参与供应网的企业100%使用再生能源，因此，对于出口主导型韩国经济来说，确保优质可再生能源不是选择，而是必须。尽管如此，也有人担心这一基本计划是否是现实可行的战略。要想在2030年实现100吉瓦的目标，今后每天要铺设数十个足球场大小的太阳能设备，但具体的预算估算也没有出来。如何扩充输电网把生产的电力输送到需求量大的首都地区等地区、如何根据天气情况改善参差不齐的太阳能间歇性问题等也是未知数。也有人指出，如果过度降低发展单价，收益性恶化会导致投资萎缩。能源政策是左右国家未来的百年大计，但此前根据政府的不同，政策摇摆不定，只是停留在宣言性目标水平，没有具体的计划和投资。为了不让此次计划停留在玫瑰色的蓝图上，政府应该仔细研究确保选址和构筑电网等实行的现实性。韩国不应只注重可再生能源的量的扩张，而应合理协调核电站等其他发电源，共同实现能源供应的稳定性和碳中和，正确提出周密的“能源混合”蓝图。金宰永 redfoot@donga.com