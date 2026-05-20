美国加州圣迭戈清真寺发生枪击事件 5人死亡

美国加利福尼亚州圣迭戈一座清真寺发生疑似反伊斯兰仇恨犯罪枪击事件，造成3人死亡。两名嫌疑人均为10多岁男性，作案后自杀身亡。据美国全国广播公司和《纽约邮报》等媒体报道，18日，位于圣迭戈县克莱尔蒙特的大型清真寺“圣迭戈伊斯兰中心”发生枪击事件。嫌疑人凯恩•克拉克（17岁）和凯莱布•贝拉斯克斯（18岁）于当日上午11时45分许进入寺内开枪，导致包括一名保安在内的3人丧生。警方称，遇难者均在建筑物前被发现。该中心是圣迭戈地区规模最大的伊斯兰教礼拜场所，并设有教授阿拉伯语和《古兰经》的教育机构。遇难者中，保安阿明•阿卜杜拉的英勇行为受到关注。圣迭戈警察局表示，“他在应对过程中发挥了关键作用，避免了更多人员伤亡。”据悉，阿卜杜拉是八个孩子的父亲，令人倍感惋惜。关于作案动机，圣迭戈警察局局长斯科特•沃尔表示，“考虑到该伊斯兰中心所处位置，此案被视为仇恨犯罪。”美国有线电视新闻网援引司法部门消息人士的话报道称，一名嫌疑人留下了宣扬“种族优越性”的遗书。另据报道，作案所用的一支枪支上也被发现写有仇恨言论。两名嫌疑人在附近道路上停放的SUV内被发现身亡，车内有一支霰弹枪和一个贴有“SS”大型贴纸的油桶。《纽约邮报》称，“‘SS’似为纳粹党卫队的缩写。”车内还发现了反伊斯兰口号。美国总统唐纳德•特朗普当天在白宫一场活动中就此事件表示，“这是一起可怕的事件。我们将密切关注。”自2月28日伊朗战争爆发以来，各国犹太会堂和清真寺枪支犯罪事件接连不断。3月，美国密歇根州一犹太会堂发生一名40多岁黎巴嫩裔男子驾车冲撞的事件。李智润记者 asap@donga.com