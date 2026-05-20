韩日决定在能源危机时互借原油和石油产品

韩国总统李在明19日与日本首相高市早苗举行首脑会谈时表示：“国际局势正在经历暴风雨。切实感受到了两国是彼此多么重要的合作伙伴。”高市早苗也表示：“国际社会迎来了非常困难的时期。两国在稳定印太地区方面发挥中流砥柱的作用非常重要。”李在明当天在庆尚北道安东与高市早苗举行105分钟的小范围会谈，随后又举行扩大首脑会谈，之后通过联合媒体声明表示：“双方决定进一步扩大两国间的供应网合作。高市首相提议深化与经历供应网危机的其他亚洲国家的资源供应网合作，我们将积极参与。”两国为应对中东战争引发的能源危机，将加强液化天然气及原油领域的合作。据悉，如果一方发生能源供应危机，双方将以租借原油和石油产品的方式进行合作。今年1月，李在明访问高市早苗的故乡日本奈良县，高市早苗时隔4个多月进行回访，两国间的“穿梭外交”得以实现。李在明表示：“我认为这表现出了韩日穿梭外交的真实情景，迈出了开启韩日关系新60年的有力第一步。”高市早苗也表示：“能够在李总统的故乡实施穿梭外交，感到非常高兴。”两国首脑再次确认了韩半岛无核化的意志，并一致同意在对朝政策上两国以及韩美日三国的紧密联系和互助。李在明表示：“这说明了韩国政府将构建韩朝和平共存、共同成长的‘无需战斗的和平韩半岛’的立场。”尹多彬记者 empty@donga.com