现代汽车集团人形机器人“阿特拉斯”再进化 可搬运23公斤冰箱

现代汽车集团旗下机器人业务子公司波士顿动力公司的人形机器人“阿特拉斯（Atlas）”，计划于2028年投入现场。近日，一段“阿特拉斯”搬运23公斤重冰箱的视频公开。继本月早些时候展示其机械体操动作、强调可在非定型姿态下作业之后，此次又展现出物体搬运能力。随着“阿特拉斯”以日新月异的面貌宣告其投入现场已进入“倒计时”，以及宝马工厂中人形机器人为3万辆汽车生产作出贡献等，全球产业现场的机器人应用竞争正在全面展开。● 波士顿动力强调“阿特拉斯”现场投入能力当地时间18日，在波士顿动力优兔频道上发布的一段标题为《阿特拉斯，能帮我拿瓶饮料吗？》的视频中，“阿特拉斯”双膝微屈，用双臂平稳地抬起冰箱，随后保持平衡移至后方的餐桌，接着仅上半身旋转180度，将冰箱小心翼翼地放到了餐桌上。波士顿动力就此视频表示，“这是展现全身控制技术发展的案例”，并强调“‘阿特拉斯’正超越实验室级别的演示，进入可在变数众多的产业现场执行作业的阶段”。同一天，通过标题为《“阿特拉斯”如何学习？》的优兔视频，公司公开了为实现上述冰箱搬运的训练方式。公司说明称，“阿特拉斯”通过基于大规模模拟的强化学习，在数周内便可在实际环境中实现动作。这意味着它在“虚拟空间”中反复经历成功与失败，自行推导出了最优动作。据悉，在测试中阿特拉斯还成功完成了最大45公斤冰箱的搬运。现代汽车计划从2028年起量产“阿特拉斯”并将其投入汽车生产线，2030年将探讨把应用范围扩大至更复杂的工序。● 宝马工厂机器人已助力生产3万辆汽车“阿特拉斯”的竞争对手们也在积极行动。人形机器人正不断投入全球各产业现场。宝马今年2月公布了在美国斯帕坦堡工厂试运行美国初创公司Figure AI的两台机器人“Figure 02”长达10个月的结果。在此期间，“Figure 02”装载了9万多个钣金零件，为SUV X3的3万辆生产作出了贡献。基于这一成果，宝马决定今年夏天在德国莱比锡工厂的电动汽车电池组装工序中投入瑞典机器人企业Hexagon Robotics的“AEON”。日本机场也首次投入了人形机器人。日本航空从本月起，在东京羽田机场投用中国机器人初创公司宇树科技的“G1”和优必选的“Walker E”。在持续至2028年的试验期内，机器人将负责将装有货物的集装箱装上飞机的工作。未来还将探讨将其应用范围扩大到机舱清扫等领域。美国银行预测，明年人形机器人出货量将约为9万台，到2030年将增至120万台。但有指出，韩国因缺乏安全标准，机器人投入现场的速度较其他国家缓慢。法务法人华宇产业安全专门委员朴志勋强调，“安全规制若跟不上，企业只能对引进犹豫不决。一旦国际标准制定，应迅速在国内适用，企业才能依据国内外标准积极推动机器人的引进。”崔元英记者、边钟国记者 o0@donga.com、bjk@donga.com