姜栋元变身“跳舞机器” 称“曾听人问最近是不是缺钱”

时间回到2002年。当时有一个刚出道便席卷歌坛的“怪物新人”组合。这便是龙九唱片旗下的混声组合“Triangle”，成员包括姜栋元、朴智贤、严泰九。而被“Triangle”压制、常年位居第二的，则是被称为抒情王子的“崔成坤”，由吴政世饰演。他们因一场意外事件离开了歌坛……将于下月3日上映的电影《Wild Sing》便是基于这一设定的喜剧片。影片讲述了“Triangle”与崔成坤时隔20余年，为抓住东山再起的机会而奋力拼搏的故事。这实际上是一部依靠演员能量而非故事本身力量推进的作品。其势在必“笑”的劲头十足，令观众席间不时爆发出哄堂大笑。最大的喜剧看点在于“意外的组合与反差美”。以性格内向著称的3位演员，与擅长插科打诨的演技派吴政世的认真表演，碰撞出人意表的趣味。其中，最先吸引大众目光的是演员姜栋元。他在片中饰演“Triangle”的主舞兼队长黄贤宇，为此每天练习4小时舞蹈。19日，在首尔钟路区一家咖啡馆接受采访的姜栋元表示，“我是怀着不能让当时的舞者前辈们蒙羞的想法去演的，对结果非常满意。”他坦言自己平时不怎么听嘻哈音乐，也从未跳过舞。但前年在美国停留期间参加制作会议时收到了剧本，为消化贤宇一角，他联系了美国街舞团体“JUiCE”，着手开始练习。“这部电影是一部能清晰展现努力痕迹的作品。因为对嘻哈很陌生，我从有节奏感地走路开始练起。但一位很熟的哥哥看到我跳舞后，仿佛在问怎么会有这种尝试，调侃我说‘什么呀？你最近缺钱吗？’。我觉得这是赞美。”这部作品似乎将成为姜栋元又一个“出人意料的电影作品”。姜栋元此前通过《超能力者》（2010年）、《检察官外传》（2015年）等作品，一直在做出令人意外的选择。据说每次选作品时，都会听到“为什么要演那个角色”的疑问。实际上，他近期作品中成绩不佳的也不在少数。但他表示，“只要是我觉得剧本有趣，自己的角色定位清晰，就会接演。”对于此次作品，他评价称“B级片情调很好”。正如姜栋元所言，《Wild Sing》自始至终保持着轻松的氛围。关键在于，它完全不试图掩饰叙事的松散。影片反而将夸张、土气的导演手法推至前台，将B级喜剧的质感贯彻到底。饰演有“第二名情结”的说唱歌手尚九的严泰九，以及饰演已成为贵妇的中心成员度美的朴智贤，也都毫不迟疑地将颠覆形象进行到底。在此基础上，演员吴政世的精湛演技将喜剧效果推向高潮。吴政世饰演的崔成坤，是昔日被称为“牛奶色抒情歌手”的抒情歌谣界王子。但因不光彩事件退出歌坛后，如今隐居山中，以打猎为生。他顶着一副粗犷自然人的外表，却以湿润的美声演唱热门歌曲《喜欢你》的场面，是引发观众无条件爆笑的代表性场面。建议提前熟悉本片的“杀手锏”——“Triangle”的歌曲《‘Love is》和崔成坤的《喜欢你》。也许电影结束后，你会不自觉地哼唱出来。金泰彦记者 beborn@donga.com